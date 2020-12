Giampiero Savorelli è il nuovo CEO di HP Italy

HP Italy ha nominato Giampiero Savorelli come nuovo Amministratore Delegato della filiale italiana del gruppo. Savorelli prende il posto di Tino Canegrati, il quale lascia il ruolo di guida del gruppo dopo 32 anni in azienda su differenti ruoli manageriali a livello locale e internazionale, “un percorso che lo ha visto protagonista ed autorevole ambassador nella crescita del brand HP in Italia“.

Giampiero Savorelli, nuovo CEO di HP Italy

“Nel suo nuovo ruolo“, spiega HP nella comunicazione ufficiale diramata a seguito della nuova nomina, “Giampiero Savorelli avrà la responsabilità di guidare la filiale italiana e lo sviluppo del business nelle divisioni personal computing, printing e servizi“. Da parte sua il nuovo CEO arriva da un ventennio in HP, di cui è Category Director Personal Systems per il mercato Southern Europe dal 2019.