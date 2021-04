Il nuovo amministratore delegato di Cisco Italia è Gianmatteo Manghi. Eredita l’incarico da Agostino Santoni, di recente diventato Vice Presidente per il Sud Europa. Ha alle spalle una lunga esperienza maturata al servizio del gruppo ricoprendo ruoli di management nell’ambito delle vendite, prima nel segmento Service Provider e poi come South Collaboration Sales Director. Negli ultimi sette anni è stato Direttore Commerciale.

Cisco Italia ha un nuovo CEO: Gianmatteo Manghi

Manghi è in Cisco da ormai oltre due decenni, fin dal 2000. 56 anni, laureato in Economia e Commercio, tra il 1993 e il 1999 ha lavorato per Digital Equipment Corporation ed Ericsson. Questa la sua dichiarazione che si concentra su temi come la transizione ecologica e la sostenibilità.

Sono onorato di questo incarico, che arriva in un momento di grandi cambiamenti e grandi opportunità per il Paese, le sue imprese, i cittadini e per Cisco stessa, che in questi anni si è trasformata, collaborando con clienti e partner per affrontare tante nuove sfide. Oggi abbiamo l’occasione di realizzare un futuro più inclusivo, in un quadro europeo di rilancio orientato alla transizione ecologica e digitale. Possiamo veramente utilizzare le tecnologie per costruire insieme un’Italia “in verde e in blu”, valorizzando i due pilastri che permettono di crescere unendo modernità e sostenibilità.

Chiudiamo con il commento del predecessore Agostino Santoni in cui trova posto un riferimento diretto al contributo fornito da Manghi nel percorso di trasformazione digitale intrapreso dalle realtà che hanno scelto di affidarsi a Cisco.