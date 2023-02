GIGA SPEED: Internet Portatile Vodafone in PROMO

Giga Speed è l’esclusiva PROMO dell’operatore rosso nata dall’esigenza di chi necessita di navigare in mobilità senza linea fissa. La SIM solo Dati infatti può essere usata in mobilità su qualsiasi device senza alcun limite di compatibilità.

Vediamo dunque le varie proposte che Vodafone mette sul piatto.

Giga Speed: ecco le PROMO

Le promozioni che vedremo nello specifico oggi appartengono alla famiglia denominata Giga Speed e variano a seconda della tipologia di addebito. Esiste infatti la rispettiva versione Ricaricabile e Abbonamento. La tariffa più economica parte da meno di 10 euro fino ad arrivare a massimo 19,99€.

Per quanto concerne l’Abbonamento ci sono due opzioni attivabili.

Giga Speed Plus 50 : prevede 50 Giga di traffico dati a 11,99 euro mensili.

: prevede di traffico dati a 11,99 euro mensili. Plus 100: questa tariffa invece offre 100GB a 19,99€.

Le alternative ricaricabili invece partono da una spesa mensile pari a 9,99 euro fino ad arrivare a massimo 13,99€. I Giga disponibili sono pari a 20 per la prima e a 50 per la seconda promozione.

Le tariffe, sia in versione prepagata che in abbonamento, sono richiedibili sul sito di Vodafone con costi di attivazione variabili. La spedizione della SIM, invece, è gratuita.

Costi ed altro

La spesa iniziale per attivare la PROMO Giga Speed Plus di Vodafone ammonta a 5€ una tantum in caso di contratto ricaricabile, mentre, sale di 10 euro se si attiva l’abbonamento. Queste proposte che abbiamo visto sinora sono inoltre disponibili per i già clienti dell’operatore ex Omnitel. In questo caso è previsto un contrbiuto iniziale di 19€.

