Gioca a livello professionale con il monitor Samsung da 240Hz scontato di oltre metà prezzo

Quello che ti suggeriamo oggi è un vero e proprio best buy quando si parla di monitor gaming. Ci riferiamo al Samsung Odissey C27RG24FQR, un display da ben 27 pollici in grado di offrire feature da top di gamma, oggi proposto da Amazon ad un prezzo semplicemente incredibile.

Monitor Samsung Odissey C27RG24FQR: caratteristiche tecniche

Il pannello proposto da Samsung è un 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080) che sfrutta la tecnologia VA. Si tratta di una soluzione molto simile agli IPS per quanto riguarda la fedeltà cromatica, ma in grado di offrire neri nettamente più profondi. Impressionante il refresh rate che raggiunge i ben 240Hz, in grado di garantire una fluidità superiore rispetto alla maggior parte dei monitor da gioco. Il refresh rate è, inoltre, accompagnato dalle tecnologie di sincronizzazione che eliminano quasi del tutto i problemi di tearing e stuttering. È possibile utilizzare sia il FreeSync di AMD che il G-Sync di Nvidia, grazie all’apposita certificazione. Si tratta di un monitor pensato soprattutto per i giocatori competitivi e professionisti, che prediligono le prestazioni.

Non mancano tuttavia alcune funzionalità che rendono il monitor perfetto anche per l’utilizzo quotidiano e professionale. Sono presenti, infatti, Flicker Free e Eye Saver che proteggono gli occhi dall’affaticamento. Questo rende il monitor confortevole anche per lunghe sessioni di lavoro, soprattutto grazie alla riduzione della luce blu. Ottima anche la compatibilità con Easy Setting Box, un software pensato proprio per l’utilizzo professionale dei display. Questo permette di suddividere l’area di lavoro ed ottenere così una migliore organizzazione delle finestre. Infine, la connettività seppur essenziale, offre tutto ciò di cui si può avere bisogno con un piccolo plus. Due le porte HDMI a cui si affianca un ingresso DisplayPort, una porta USB 3.0 ed il tradizionale jack da 3,5mm per la connessione di cuffie o altoparlanti.

Grazie ad un’ottima offerta il monitor è disponibile su Amazon a soli 168,60 euro con una riduzione del prezzo di quasi 240 euro. Semplicemente un affare più unico che raro.