Gioca in anteprima a nuovi giochi come beta tester con una VPN

Se hai la passione per i videogiochi, dovresti sapere due o tre cose su un servizio chiamato VPN, acronimo per virtual private network (letteralmente in italiano rete virtuale privata). Una VPN può infatti migliorare in modo esponenziale la tua esperienza di gaming, aprendoti numerose porte. Per esempio, sarai in grado di giocare in anteprima ai nuovi titoli non ancora rilasciati in Italia.

Tra le VPN per il gaming migliori in assoluto si annovera Surfshark VPN, un servizio che si distingue rispetto alle altre VPN concorrenti per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. Al momento si trova in offerta a 2,19 euro al mese per i primi due anni, per effetto di un maxi sconto dell’86%.

Come giocare in anteprima a nuovi giochi con una VPN

Per giocare in anteprima a nuovi titoli non ancora rilasciati in Italia è sufficiente dotarsi di una VPN. Dopo la sua attivazione, occorre scaricare prima l’app e poi connettersi a uno dei server VPN posizionati nel Paese dove il gioco è disponibile in anteprima. Se ad esempio l’anteprima è stata lanciata in Giappone, basterà selezionare dall’elenco messo a disposizione dal fornitore un server VPN situato a Tokyo o Kyoto.

Ecco altri vantaggi di una VPN per il gaming:

accesso agli ultimi DLC

giocare in sicurezza su tutti i dispositivi

evitare la limitazione di banda del proprio ISP

riduzione di ping e lag

protezione avanzata contro gli attacchi DDoS

Il piano di due anni di Surfshark VPN è in offerta a soli 2,19 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra di servizio in regalo. E se la VPN non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha tempo fino a 30 giorni per richiedere il rimborso.