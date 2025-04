VPN per l'Italia da usare all'estero: la più completa è offerta flash (-61%)

La scelta giusta per chi, durante un viaggio all’estero, ha bisogno di una VPN per l’Italia che sia veloce e affidabile non può che essere ExpressVPN, vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN. Grazie alla promozione in corso, infatti, il servizio è ora attivazione con il 61% di sconto, diventando sempre più conveniente.

L’offerta in questione si riferisce al piano di 2 anni con 4 mesi gratis aggiuntivi. In totale, quindi, è possibile attivare un abbonamento da 28 mesi con un prezzo ridotto fino a 4,99 dollari al mese. Per accedere la promozione basta visitare il sito ufficiale di ExpressVPN. I nuovi utenti che scelgono il servizio possono sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni.

La VPN giusta per l’Italia

Scegliere ExpressVPN per poter contare su di una VPN “per l’Italia” durante un viaggio all’estero è la mossa giusta. Il servizio, infatti, mette a disposizione un network di server che copre svariati Paesi. Ci sono, quindi, anche dei server presenti in Italia. Scegliendo uno di questi server dall’app di ExpressVPN, è possibile ottenere un indirizzo IP italiano e, quindi, accedere a Internet dall’estero senza alcun blocco geografico o censure.

In aggiunta, ExpressVPN garantisce diversi vantaggi, come la protezione della crittografia, una politica”zero log” e la possibilità di utilizzo senza limiti di banda, grazie al protocollo proprietario Lightway. La combinazione di questi elementi, unita alla possibilità di sfruttare la VPN da 8 dispositivi in contemporanea, rende il servizio un vero e proprio punto di riferimento per chi ha bisogno di una VPN per l’Italia.

La promozione in corso, inoltre, fa la differenza. ExpressVPN è disponibile oggi con il 61% di sconto e con un piano biennale con 4 mesi aggiuntivi. Il costo si riduce fino a 4,99 dollari al mese e ci sono anche 30 giorni di garanzia di rimborso a disposizione dei nuovi utenti.