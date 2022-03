Giocare online in sicurezza con i migliori antivirus

Quali sono i migliori antivirus per giocare online in tutta sicurezza? Può sembrare una domanda banale, ma in realtà gli attacchi verso i gamer sono sempre più diffusi e richiedono di conseguenza protezioni altrettanto mirate.

Oltre a questo, c’è da considerare l’aspetto delle prestazioni: si sa che un buon software antivirus può avere anche un impatto sulle performance del sistema, che diventa elevato nel caso dei giochi più pesanti. Per fortuna, i principali produttori di sicurezza informatica hanno previsto delle soluzioni appositamente pensate per i gamer, come Norton 360 for Gamer e Kaspersky Internet Security.

I migliori antivirus per giocare online – Norton 360 for Gamer

Cominciamo proprio dal software proposto da Norton 360 for Gamer, una variante del noto antivirus progettata per il gaming online. Ad un prezzo di 89,99 euro all’anno, ma in questo momento in offerta straordinaria a soli 34,99 euro, garantisce una protezione avanzata per dispositivi, account di gioco e risorse digitali.

Le funzionalità di Norton 360 for Gamer comprendono:

Dark Web Monitoring per il monitoraggio dei gamertag e delle informazioni personali

Game Optimizer, per aumentare al massimo le prestazioni di gioco del proprio PC

50 GB di backup nel cloud

Ottimizzazione delle notifiche, che informeranno solo in caso di avvenuto attacco o protezione a rischio

Modalità di rilevamento schermo intero, che disattiva tutti gli avvisi di sicurezza durante il gioco full screen

Secure VPN per proteggere dagli attacchi DDoS e doxxing

Protezione dalle minacce in tempo reale

SafeCam per PC, per la protezione della webcam

Smart Firewall per PC

Password Manager

Il piano include il servizio di supporto clienti, la garanzia soddisfatti o rimborsati entro 60 giorni e la protezione per tre dispositivi: PC, Mac, smartphone e tablet iOS e Android.

Antivirus per il gaming – La proposta di Kaspersky

Passiamo adesso a quanto ci propone la nota azienda russa di sicurezza informatica. Sebbene non esista una suite dedicata espressamente ai gamer, Kaspersky Internet Security è la soluzione perfetta per i giocatori PC.

Questo perché, ad un prezzo di partenza in offerta a soli 25,99 euro l’anno, non solo offre le comuni funzionalità di un antivirus, ma aggiunge anche un sistema di ottimizzazione delle prestazioni, che serve a garantire ai dispositivi prestazioni fluide e veloci: requisito indispensabile per giocare efficacemente online.

Il piano prevede la protezione di un dispositivo Windows, macOS e Android, ma con soli 27,99 euro è possibile acquistare l’abbonamento annuale per due device. Se ve ne servissero tre, infine, il prezzo in offerta è di 29,99 euro. Il tier più alto, che vi permette di coprire fino a 10 dispositivi, può essere acquistato a 43,99 euro.

Tutti i prezzi sono da considerarsi in offerta temporanea, quindi è meglio approfittarne.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.