Giochi Horror per Halloween? Scopri le offerte IMPERDIBILI di CDKeys

Halloween è alle porte, e cosa c’è di meglio che festeggiare con alcuni spaventosi giochi horror a prezzi incredibilmente convenienti? Il portale CDKeys ha pensato proprio a te e offre una fantastica opportunità di acquistare una serie di titoli spaventosi con sconti che possono raggiungere fino al 93%. Questa offerta è valida fino all’1 novembre, quindi non perdere l’occasione di afferrare questi spaventosi affari.

Hai capito bene: è tempo di una vera e propria liquidazione di videogiochi perfetti per celebrare la notte delle streghe. Puoi esplorare tutti i titoli in offerta visitando questa pagina. E per rendere le cose ancora più facili, abbiamo preparato una selezione dei migliori giochi horror che puoi trovare su CDKeys per questo Halloween.

Giochi consigliati per Halloween in offerta su CDKeys

CDKeys offre alcune delle esclusive di PlayStation recentemente approdate su PC, e i prezzi sono da brivido. Per esempio, puoi mettere le mani su The Last of Us Part I per PC a soli 30,99 euro.

Ma non finisce qui. Days Gone, un altro titolo esclusivo PlayStation, è disponibile a soli 11,49 euro, mentre Death Stranding Director’s Cut è proposto a 12,19 euro. E se ami Devil May Cry, non perderti il quinto capitolo a soli 11,49 euro. Anche Ghostwire Tokyo è in vendita a un prezzo incredibile: 6,89 euro.

La selezione continua con Little Nightmares a soli 3,39 euro, Prey a 5,49 euro, Resident Evil 2 a 9,19 euro e The Evil Within, un vero affare a soli 2,29 euro.

Hai davvero molte opzioni tra cui scegliere, quindi collegati immediatamente alla pagina degli sconti ufficiali su CDKeys e inizia i tuoi acquisti. Sarai pronto per una festa di Halloween ricca di brividi e avventure spaventose.

