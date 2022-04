Giornata Mondiale del Disegno: sconti su Domestika

Oggi, 27 aprile, è la Giornata Mondiale del Disegno e Domestika ha scelto di festeggiare questa ricorrenza con una speciale promozione. “Riempi di colore le tue idee”, questo il nome dell’offerta, promuove sconti su una ampia selezione di corsi a partire da 9,90 euro che hanno come obiettivo quello di insegnare tutti i segreti dell’uso del colore, sia in ambito illustrativo che legato al mondo del graphic, digital e interior design.

Domestika, cosa è incluso nella promozione

Il catalogo Domestika in promozione è piuttosto vasto e include tantissimi argomenti per tutti i gusti. Ad esempio nel campo dell’illustrazione troviamo corsi di pittura digitale dedicato a programmi come Procreate, Adobe Photoshop e Illustrator, ma anche disegni in tecnica classica – fra cui acquerelli, acrilici, matite colorate e pennarelli. Per coloro che, invece, preferiscono il fai-da-te c’è la categoria craft, che include tantissimi corsi di stampo manuale sempre – ovviamente – legati all’argomento “colore”. Fra i più amati dagli utenti troviamo il corso di cartapesta per principianti e le tecniche fondamentali di ricamo, la ceramica tinta e le tecniche di uncinetto.

Non manca la categoria fotografia e video, con corsi quali “La teoria del colore in fotografia” o “Adobe Photoshop per correzione del colore”, e quelli dedicati ad architettura e spazi, che si concentrano principalmente su colori e pattern applicati all’interior design. Degni di nota sono anche i corsi relativi al mondo della moda, del design, della calligrafia e tipografia, 3D e animazione e perfino web & app design.

A questa pagina è possibile visualizzare l’intero catalogo in promozione che include corsi in sconto a partire da soli 9,90 euro. Ogni corso include una serie di videolezioni on-demand ad accesso illimitato per imparare comodamente a casa e senza orari, risorse extra messe a disposizione dai migliori insegnanti e un attestato personalizzato di completamento del corso, da condividere sul proprio portfolio o sui social network.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.