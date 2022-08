Giornata Mondiale della Fotografia: 3 corsi per imparare

Oggi, 19 agosto, è la Giornata Mondiale della Fotografia. Una ricorrenza proposta nel 2010 dal fotografo australiano Korske Ara per celebrare l’invenzione del primo dagherrotipo da parte dello scenografo francese Louis-Jacque-Mandé Daguerre. Correva l’anno 1837 quando realizzò quello che è considerato a tutti gli effetti il primo procedimento fotografico di sviluppo delle immagini.

Da allora le cose sono decisamente cambiate e la tecnologia ha fatto passi da gigante: non servono più lunghi tempi di esposizione, né lastre di argento lavate con sale marino e mercurio per immortalare nella memoria un singolo attimo. Per celebrare questa giornata così importante per la fotografia moderna, abbiamo selezionato tre corsi Domestika in offerta per guidarti passo dopo passo all’interno di questo incredibile – e forse un po’ magico – mondo.

Introduzione alla fotografia digitale

Guidato da Jesús G. Pastor – giornalista e fotografo che per anni ha lavorato con aziende del calibro di Nikon e Google – in questo corso da 19 lezioni complessive imparerai come utilizzare i parametri principali di una fotocamera digitale in modalità manuale, tra consigli ed esempi. Naturalmente imparerai i fondamenti base della teoria fotografica prima di affaccendarti tra la moltitudine di modalità e opzioni che le fotocamere moderne offrono, ma che spesso non sappiamo utilizzare o sfruttare correttamente.

Dopo una parte teorica – in cui imparerai non solo ISO e tempi di posa, ma anche i tipi di file (RAW e JPEG) e l’uso del flash – ti eserciterai in strada a fotografare momenti quotidiani in diverse condizioni di illuminazione, rafforzando le tue conoscenze e acquisendo sempre più scioltezza nelle varie opzioni della modalità manuale. “Introduzione alla fotografia digitale” è in offerta a 11,90 euro invece di 59,90, grazie ai saldi Domestika.

Fotografia di viaggio con smartphone per principianti

Cosa c’è di meglio che imparare a scattare immagini d’impatto con lo smartphone proprio ora che ci sono le vacanze estive? Con questo corso di Dan Tom strutturato in 15 lezioni, imparerai a catturare l’essenza di ogni luogo che visiterai, utilizzando semplicemente la fotocamera del tuo telefonino. Imparerai come usare lo smartphone per scattare immagini suggestive, utilizzando regole di composizione e sperimentando con luce, prospettiva, angolazioni e molto altro ancora.

Durante lo shooting, Dan ti darà anche consigli pratici per impostare la fotocamera e ti mostrerà il giusto approccio per fotografare il soggetto che hai di fronte – dai paesaggi agli sconosciuti. Scoprirai anche come identificare quel je ne sais quoi dei luoghi che visiti e decidi di immortalare. Il corso è in offerta a 14,90 euro invece di 59,90.

Fotografia professionale per Instagram

I social network fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Sulle loro pagine virtuali condividiamo ogni cosa, soprattutto fotografie: allora perché non sfruttare questa possibilità per ottenere il massimo dai nostri profili? Con questo corso in 16 lezioni realizzato dalla fotografa Mina Barrio imparerai non soltanto a “scattare bene”, ma anche a comunicare i tuoi valori, creando uno stile fotografico personale per il tuo progetto – che tu sia un brand, un aspirante influencer o un semplice utente.

Scoprirai così come curare sia l’aspetto creativo dei tuoi scatti che la tecnica, utilizzando esclusivamente ciò che ti offre il tuo smartphone. Una volta scattato le tue fotografie, Mina ti parlerà degli strumenti che utilizza per ritoccare le immagini. Infine, ti spiegherà come sfruttare e ottenere il massimo dalle tue Instagram Stories. “Fotografia professionale per Instagram” è in offerta a soli 9,90 euro invece di 59,90.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.