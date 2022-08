Giornata Mondiale della Fotografia: 500GB di spazio cloud gratis

Oggi è la Giornata Mondiale della Fotografia: una ricorrenza istituita nel 2010 per celebrare l’invenzione della prima dagherrotipia, una delle prime antenate delle moderne fotografie. Da allora sono passati quasi duecento anni, tante cose sono cambiate e si sono evolute con il progredire della tecnologia, tanto che oggi raramente si usa più un supporto fisico (la fotografia vera e propria) per immortalare i nostri scatti ma scegliamo per la maggior parte di conservarli digitalmente nelle memorie dei nostri dispositivi.

Per celebrare la Giornata Mondiale della Fotografia, pCloud – classificato tra i cinque migliori cloud storage al mondo – ha deciso di fare un regalo: 500 GB di spazio cloud gratuito per tre mesi. Accedere alla promozione è semplicissimo: basta cliccare questo link e nella pagina che si aprirà iscriversi gratis a pCloud per ottenere subito 500 GB di spazio e tutte le funzionalità che il servizio ha da offrire – tra cui velocità senza limiti, link condivisi e sincronizzazione automatica.

pCloud: non solo spazio gratis, ma funzionalità

I cloud storage sono tra i metodi migliori per conservare fotografie, video, documenti e qualsiasi file importante, proteggendoli al tempo stesso dai rischi a cui i supporti fisici potrebbero andare incontro (come furti o danni accidentali). pCloud, in particolare, offre vantaggi niente male che nulla hanno da invidiare ai provider più “noti”. Libera memoria dal tuo telefonino con il backup automatico, oppure amplia lo spazio dell’hard disk sul PC con pCloud Drive: ogni file caricato nel tuo cloud storage verrà sincronizzato simultaneamente su tutti i dispositivi collegati.

È possibile inoltre condividere file tramite link oppure cartelle condivise, visualizzare video e ascoltare musica direttamente dal cloud grazie al media player integrato, mentre avrai pieno controllo su qualsiasi file caricato, che potrà essere recuperato in caso di problemi oppure ripristinato a una vecchia versione. La sicurezza è garantita: pCloud applica protocollo TLS/SSL e crittografia 256-bit AES a tutti i file, dei quali vengono effettuate cinque copie su server differenti.

Insomma: sono tante le opportunità offerte da pCloud, che potrai testare per tre mesi a costo zero semplicemente iscrivendoti al servizio attraverso questo link.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.