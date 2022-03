Gita di primavera? Ecco la stampante fotografica portatile che DEVI avere

Con l’inizio della primavera 2022 starai sicuramente iniziando ad organizzare le prime gita fuoriporta. E allora perché non portare con te una pratica stampante fotografica portatile Bluetooth con cui immortalare in modo vintage i momenti migliori? La piccola ed elegante Xiaomi Mi Portable Photo Printer può essere tua a soli 59,90€!

Compatibile con smartphone Android e iPhone, grazie all’apposita app è possibile stampare in pochissimo tempo una foto con una risoluzione di 313 x 400 dpi: sarà come avere una vecchia Polaroid, solo che potrai fare tutto direttamente con il tuo cellulare.

Xiaomi Mi Portable Photo Printer, come funziona la stampante fotografica portatile

Xiaomi Mi Portable Photo Printer funziona tramite tecnologia ZINK, ovvero senza inchiostro, ed imprime le immagini attraverso uno scambio termico su più strati: in questo modo, la foto che vorrai stampare diventerà tangibile e reale come una piccola diapositiva nel giro di pochi secondi. Grazie alla batteria da 500mAh non dovrai preoccuparti dell’autonomia: con una sola ricarica, il dispositivo dura fino a 20 ore, dandoti il modo di sfruttarlo appieno durante la tua giornata.

La stampante fotografica portatile, dotata di tecnologia bluetooth 5.0, funziona tramite l’applicazione dedicata Mi Home. Questa non solo permette di stampare velocemente le tue foto, ma anche di creare collage con template predefiniti, creare delle fototessere, stampare foto in Realtà Aumentata, immagini musicali e molto altro ancora.

Dal design compatto e tascabile, la stampante è piccola come un power bank ed è costruita con involucro in ABS e materiale ignifugo PC per resistere alla deformazione e allo scolorimento. Sulla scocca trova posto solo il pulsante d’accensione per un aspetto davvero minimal ed elegante.

La stampante fotografica portatile Xiaomi Mi può essere il tuo oggetto fashion di questa primavera, oltre ad essere particolarmente utile per creare dei ricordi indimenticabili. Venduta al prezzo di soli 59,90€, ti arriverà a casa nel giro di 24 ore se sei abbonato ad Amazon Prime.

