GitHub lancia Agent HQ, la dashboard unica per tutti gli agenti AI

GitHub ha capito che stiamo entrando nell’era dell’abbondanza dell’intelligenza artificiale. E come tutte le abbondanze, se non gestita bene, rischia di trasformarsi in un caos totale. Ed è per questo che durante il GitHub Universe 2025 a San Francisco, l’azienda di proprietà Microsoft ha presentato Agent HQ, un hub centralizzato dove ha riunito tutti questi agenti AI dedicati allo sviluppo.

GitHub lancia Agent HQ: il quartier generale degli agenti IA

Il cuore di Agent HQ si chiama Mission Control, e il nome non è casuale. È pensato come un centro di comando unificato dove gli sviluppatori possono coordinare agenti che scrivono codice, correggono bug e fanno testing. La cosa interessante è che è possibile assegnare lo stesso compito a più agenti contemporaneamente.

Si vuole vedere come Codex di OpenAI risolve un problema rispetto all’agente di Google o quello di Anthropic? Si lanciano tutti e tre in parallelo, si confrontano i risultati, e si sceglie il più convincente.

Si può anche monitorare l’avanzamento in tempo reale e correggere le richieste al volo. Se ci si accorge che un agente sta andando nella direzione sbagliata, si può intervenire prima che finisca il lavoro. In questo modo non si è costretti a ripartire da zero dopo aver scoperto che l’assistente AI ha interpretato male le istruzioni.

Codex di OpenAI apre le danze

Il primo agente disponibile su Agent HQ è Codex di OpenAI, quello specializzato nello scrivere codice, correggere bug ed eseguire test. È già accessibile per gli utenti di Copilot Pro+ che partecipano al programma VS Code Insiders-

C’è anche l’agente di codifica proprietario di GitHub, presentato a maggio durante il Microsoft Build, che può essere richiamato tramite Mission Control. Nei prossimi mesi si aggiungeranno gli agenti sviluppati da Anthropic (Claude), Google (Jules), xAI e Cognition. GitHub non ha ancora fornito delle date precise, ma l’obiettivo è trasformare Agent HQ in un vero marketplace di assistenti AI specializzati.

GitHub vanta la bellezza di 180 milioni di utenti attivi mensili. È la piattaforma dove vive il codice, dove gli sviluppatori collaborano, dove nascono i progetti. Integrare tutti questi agenti AI direttamente nell’ecosistema GitHub significa eliminare passaggi inutili, e permettere agli sviluppatori di concentrarsi su quello che sanno fare meglio: scrivere software.

Disponibilità

Agent HQ sarà disponibile solo per gli abbonati paganti di GitHub Copilot. Non è una sorpresa, GitHub ha investito massicciamente nell’infrastruttura AI e deve monetizzare in qualche modo. Ma significa che la platea di utenti che potrà sfruttare questa funzionalità sarà limitata a chi è disposto a pagare per gli strumenti professionali.

Per chi già paga l’abbonamento Copilot, però, Agent HQ rappresenta un valore aggiunto notevole. Invece di dover sottoscrivere abbonamenti separati per ogni singolo agente AI, avrà accesso a un ecosistema integrato dove scegliere l’assistente giusto per ogni compito specifico.