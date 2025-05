GitHub Copilot, arriva il nuovo agente AI per il coding

GitHub Copilot, l’assistente di programmazione AI lanciato nel 2021, includerà ora un agente per il coding. L’agente è progettato per automatizzare e semplificare varie attività.

Nuovo agente AI in GitHub Copilot, corregge bug e scrive codice

Il nuovo agente AI per il coding di GitHub è in grado di gestire compiti di complessità medio-bassa in basi di codice collaudate, si legge nel comunicato stampa pubblicato da GitHub, come l’aggiunta di funzionalità, la correzione di bug, il miglioramento dei test o della documentazione. Inoltre, comprende il contesto delle discussioni, dei ticket e degli standard del progetto e può persino analizzare le immagini incluse nei ticket, come screenshot o mock-up.

L’agente funziona come un vero e proprio membro del team. Inizia a lavorare quando gli viene assegnato un ticket GitHub, quindi avvia una macchina virtuale, configura l’ambiente di sviluppo, clona il repository, analizza la base di codice e inizia a suggerire modifiche. In questo modo, i team possono concentrarsi su attività complesse, e delegare i compiti più semplici all’intelligenza artificiale.

“Che si tratti di completare il codice, di suggerire modifiche, di chattare, di modalità agente o di coding, GitHub Copilot ha sempre avuto una missione: mantenervi in uno stato di flusso magico. Fare quello che non volete fare, in modo da avere più tempo per quello che fate“, dichiara GitHub.

L’agente AI per il coding è disponibile per tutti i clienti Copilot Enterprise e Copilot Pro+. Può essere attivato nei repository GitHub ed è compatibile con diversi ambienti di sviluppo: Xcode, Eclipse, JetBrains e Visual Studio.