GitHub Copilot vs. ChatGPT: il meglio per la programmazione intelligente

GitHub Copilot e ChatGPT offrono un approccio innovativo alla programmazione, fornendo risposte soddisfacenti grazie all’intelligenza artificiale. Nonostante si possa pensare che l’AI fornisca gli stessi risultati ovunque sia implementata, ciò rappresenta un grande equivoco. In particolare, GitHub Copilot e ChatGPT possiedono capacità molto diverse. Ognuno di questi strumenti rappresenta il supporto ideale per un percorso specifico in questo campo, che può variare a seconda dell’esigenza.

GitHub Copilot Vs ChatGPT: la battaglia per la programmazione

Prima di entrare nel dettaglio di quale sia lo strumento AI migliore per la programmazione, è necessario specificare le caratteristiche generali dei due strumenti AI. In primis, GitHub Copilot è un assistente di codifica AI di grande supporto per la programmazione sviluppato da GitHub, OpenAI e Microsoft. Inoltre, risulta particolarmente efficace nel completamento del codice e nell’integrazione con gli ambienti di codifica. Entrando più nello specifico, GitHub Copilot, accessibile tramite abbonamento, si basa su un modello di intelligenza artificiale generativa in grado di suggere un codice in tempo reale tramite l’editor di testo.

D’altro canto, ChatGPT è il noto chatbot di OpenAI. Nonostante non sia uno strumento specifico per la programmazione, la sua versatilità lo rende capace anche in questo campo.Tra le caratteristiche principali del chatbot, risalta la sua capacità di condurre conversazioni, comprendere e generare testi simili al linguaggio umano. Queste qualità lo rendono uno strumento eccellente per l’apprendimento, la comprensione di concetti e il brainstorming. Può anche essere un valido aiuto per la programmazione, in quanto può chiarire concetti, fornire spiegazioni e persino generare un codice.

Sebbene queste spiegazioni mettano in luce solo una parte delle funzionalità, contribuiscono a comprendere da subito quale strumento possa essere considerato il migliore. Tuttavia, evidenziano anche quanto possa essere vantaggiosa la combinazione di entrambi gli strumenti, sia per i principiante che per i programmatori. L’integrazione di questi strumenti può infatti migliorare notevolmente il flusso di lavoro, con GitHub Copilot che si occupa del completamento del codice e ChatGPT che aiuta a comprendere i concetti e ad ampliare l’apprendimento.

GitHub Copilot il supporto numero uno per la programmazione

Il principale vantaggio nell’utilizzo di GitHub Copilot per la programmazione risiede nei suoi avanzati suggerimenti di codice, che facilitano la scrittura, il debug e il refactoring del codice. GitHub Copilot, con il suo vasto archivio di codice proveniente da progetti open source e personalizzando ulteriormente i suggerimenti in base al contesto del lavoro attuale, fornisce suggerimenti di codice pertinenti al progetto. Oltre al completamento avanzato del codice, GitHub Copilot può essere utilizzato anche per il refactoring, che permette in modo veloce e pratico di scrivere un codice più pulito e di migliore qualità.

Inoltre, l’abbonamento e l’utilizzo di GitHub Copilot include anche l’accesso a GitHub Copilot Chat, che può essere utilizzato per fare domande sulla codifica, eseguire il debug del programma e generare nuove righe di codice. Più nel dettaglio, GitHub Copilot offre:

Scrittura e completamento del codice;

Ampia gamma di linguaggi di programmazione;

Comprensione del codice;

Adattamento automatico ai modelli di codifica all’interno del progetto.

Inoltre, grazie alla sua integrazione con gli IDE più popolari, al supporto multilingue e al sistema di codifica collaborativa, è possibile sfruttare GitHub Copilot anche per un progetto in team. Per questo, GitHub Copilot offre funzionalità avanzate di intelligenza artificiale che rendono la codifica più semplice e veloce.

ChatGPT: come sfruttarlo per la programmazione

ChatGPT, obiettivamente, non eguaglia le abilità di GitHub Copilot nel completamento del codice. Tuttavia, rappresenta un supporto ideale che facilita la comprensione dei procedimenti della programmazione. Non solo, è possibile chiedere a ChatGPT di generare uno pseudocodice, che può essere un supporto ideale per esplorare le diverse soluzioni per un problema specifico durante la programmazione. Inoltre, se pur spesso con qualche errore, è possibile utilizzare ChatGPT per scrivere codice in linguaggi di programmazione come C++, Java e Python.

Sicuramente, al momento, ChatGPT si posiziona al primo posto come informatore personale e intelligente per rispondere a dubbi e domande nel campo della programmazione. Più nello specifico, è possibile ottenere una spiegazione dettagliata di un argomento di codifica in modo comprensibile. Soprattutto perché ChatGPT è in grado di generare risposte coerenti con un linguaggio naturale. Questo lo rende ideale per utilizzarlo come strumento di apprendimento per qualsiasi utente, anche per coloro che si avvicinano alla programmazione senza avere delle basi professionali. Infatti, ChatGPT è in grado di spiegare e far comprendere sia un algoritmo complesso che un principio di programmazione. Inoltre, l’accesso a ChatGPT, dopo aver inserito il proprio account, è gratuito, rendendolo ancora più accessibile a tutti gli utenti

ChaGPT Plus: l’evoluzione della programmazione

Naturalmente, se pur è presente la comoda versione gratuita, l’abbonamento di ChatGPT può portare a un miglioramento significativo delle risposte relative alla programmazione. Più nello specifico, ChatGPT Plus può trasformarsi in uno strumento di intelligenza artificiale ancora più completo per la programmazione, migliorando aspetti fondamentali come la scrittura e il completamento del codice. L’abbonamento a pagamento offre una serie di vantaggi che possono migliorare l’esperienza dell’utente rendendolo uno strumento ancora più completo e versatile per la programmazione.

Ad esempio, può fornire risposte più dettagliate e precise, può offrire una maggiore personalizzazione in base alle esigenze specifiche dell’utente e può anche offrire un supporto più rapido e tempestivo anche nella codifica. Oltre l’accesso a nuove funzionalità, l’aggiornamento delle capacità esistenti e molto altro ancora.