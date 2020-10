Il mini router da viaggio a soli 14€ su Amazon

Avete mai immaginato di portare con voi un mini router dotato anche di VPN per proteggere la vostra connessione quando siete in viaggio? Adesso, grazie ad un’offerta Amazon che lo porta al prezzo di 14,43 euro, il nuovo GL.iNet GL-MT300N-V2 potrà essere vostro e non avrete più timore di connettervi alla rete pubblica ovunque voi siate.

GL.iNet GL-MT300N-V2 in sconto su Amazon a soli 14,39 euro

Questo dispositivo, infatti, consente di convertire la rete pubblica (cablata / wireless) in Wi-Fi privato per navigare in sicurezza creando rapidamente hotspot Wi-Fi sicuri dotati di VPN. Il Tethering è compatibile con modem USB 3G e 4G e per funzionare basta semplicemente alimentarlo con qualsiasi porta USB di un laptop, con un power bank o con adattatori 5V DC.

All’interno del GL.iNet GL-MT300N-V2 sono presenti 128 MB di RAM DDR2 SDRAM, 16 MB di Flash ROM e doppie porte Ethernet, UART e GPIOs compatibile per hardware DIY. Vi è anche una porta USB 2.0 per usare il dispositivo come modem USB o modem per il Tethering, ma anche per eventuali aggiornamenti dato che preinstallati vi sono due software open source: OpenWrt/LEDE (un sistema operativo Linux altamente personalizzabile) e un OpenVPN client compatibile con oltre 30 provider di servizi VPN.

Per quanto riguarda la connessione, questo dispositivo garantisce una velocità massima e stabile in Wi-Fi fino a 300 Mbps ed è dotato di standard 802.11bgn. Questo permette di essere utilizzato anche come ripetitore o router sfruttando una connessione cablata. Tutte queste incredibili caratteristiche sono contenute in un case dalle dimensioni di appena 5.8 x 5.8 x 2.5 cm e un peso di 40 grammi. Insomma, non lasciatevi scappare l’offerta incredibile su Amazon!