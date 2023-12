Gli 8 migliori strumenti AI per la ricerca di informazioni nel 2024

Nel mondo digitale, la ricerca ha sempre avuto un ritmo sostenuto, indipendentemente dal suo ambito. Un processo reso possibile grazie ai browser e ai siti che permettono di trovare informazioni su qualsiasi argomento. Recentemente, l’evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale ha portato a un’accelerazione significativa di tutto questo, permettendo di eseguire determinate azioni più rapidamente e di ottenere risposte in tempi molto più brevi. L’intelligenza artificiale si rivela quindi un supporto fondamentale per l’utente, assistendolo in ogni fase di lavoro. Ma non si limita a generare un testo, ma contribuisce a ottimizzare e accelerare il processo di ricerca, rendendola un elemento indispensabile per i ricercatori. In ogni caso, che si tratti di ampliare le proprie conoscenze o di svolgere compiti più precisi, l’intelligenza artificiale offre una gamma di strumenti che vanno ben oltre il famoso chatbot ChatGPT. Per aiutare i ricercatori a scegliere lo strumento più adatto, ecco una panoramica degli 8 migliori strumenti di intelligenza artificiali per la ricerca.

ChatGPT l’assistente virtuale completo

Inutile negarlo, al primo posto si trova ChatGPT il chatbot, pronto a essere utile anche in ambito accademico. L’intelligenza artificiale di OpenAI si rivela uno strumento completo e performante in diversi campi, con la possibilità di automatizzare ricerche lunghe e complesse. Non si tratta solo di un supporto in grado di velocizzare la ricerca delle informazioni, ma anche di un punto di riferimento per il recupero rapido dei dati e il supporto per la revisione della letteratura.

ChatGPT si rivela quindi un assistente virtuale intelligente, in grado anche di supportare e di stimolare anche la produttività e la creatività. Anche se è importante specificare, che tutto ciò che ruota intorno all’intelligenza artificiale risulta davvero utile, solo inserendo input specifici, descrittivi e chiari per guidare l’AI nella ricerca. Per questo, prima di scegliere lo strumento di intelligenza artificiale ideale per le proprie azioni, è fondamentale capire e valutare quale sia il prompt ideale da inserire. Inoltre, è importante testare l’intelligenza artificiale e modificare il tipo di richiesta per ottenere, con il tempo, risultati in linea con le richieste.

Scholarcy il ricercatore di articoli

ChatGPT si rivela sicuramente come un supporto ideale per molte attività, ma esistono strumenti più specifici per determinate azioni, come Scholarcy. Quando si cercano informazioni dettagliate su articoli, rapporti o capitoli di libri sul web, il processo può essere lungo e spesso complesso. Non è sempre facile estrarre le informazioni desiderate in breve tempo e spesso non si riesce a trovare tutte le informazioni necessarie.

Scholarcy è lo strumento che, grazie all’intelligenza artificiale, riesce a navigare tra un mare di articoli e testi scritti provenienti da qualsiasi fonte. La sua velocità e intuitività espandono le proprie capacità grazie alle estensioni disponibili su Chrome ed Edge. Scholarcy fornisce un supporto intelligente che riesce a trovare in modo diretto e automatico tutte le informazioni desiderate, riepilogando testi complessi e riducendo così i tempi della ricerca.

ResearchRabbit l’assistente virtuale

ResearchRabbit rappresenta un’innovazione nel campo della ricerca. Uno strumento AI che è in grado di trasformare le raccolte personali degli utenti in una ricerca automatizzata di argomenti correlati alle loro passioni.Grazie al quale è possibile eliminare la necessità di cercare autonomamente tutte le fonti e i documenti interessanti e utili per la ricerca. Di conseguenza, la piattaforma diventa una traccia visibile delle raccolte personali di ricerca dell’utente, ampliando sempre più le sue conoscenze.

Per utilizzare ResearchRabbit, è sufficiente inserire il link di un articolo che si possiede già e l’applicazione inizia a leggere e a raccogliere informazioni. Inoltre, l’applicazione web suggerisce nuove fonti basata sugli interessi dell’utente, per ampliare la ricerca e le conoscenze.

ProofHub: il ricercato di documenti

Abbiamo esplorato la possibilità di collezionare documenti e informazioni, così come l’utilizzo di un chatbot versatile come ChatGPT. Ora, ci addentriamo in uno strumento di gestione e collaborazione dei progetti per i ricercatori, noto come ProofHub. Ciò che distingue questo strumento è la sua capacità di gestire un intero percorso di ricerca, dall’inizio alla fine.

Con ProofHub, è possibile gestire attività e progetti, collaborare in modo centralizzato, monitorare il tempo e gestire i documenti. Questo strumento riduce quasi completamente il caos progettuale, facilitando una navigazione fluida.

CHatPDF la ricerca AI nel PDF

Nel corso di una ricerca, i documenti in formato PDF rivestono spesso un ruolo di primaria importanza. Essi sono infatti ricchi di informazioni preziose, ma possono risultare complessi e di difficile lettura a causa della loro lunghezza. Proprio per risolvere questo problema, l’intelligenza artificiale può facilitare la ricerca di un testo o di un’informazione all’interno di un PDF.

ChatPDF è uno strumento che sfrutta l’intelligenza artificiale per automatizzare ricerche complesse e permette un’interazione diretta con il proprio file PDF. Dopo aver caricato il PDF, ChatPDF fornisce un riepilogo coerente con il contenuto del testo, suggerisce domande pertinenti e crea un indice semantico. In questo modo, ChatPDF consente di ridurre notevolmente i tempi, spesso lunghi e complessi, necessari per analizzare i PDF. In questo modo, la ricerca diventa un’attività più gestibile e meno onerosa.

Consensus le fonti attendibili

Per una ricerca davvero efficace, è disponibile uno strumento basato sull’intelligenza artificiale in grado di svelare la verità della ricerca: Consensus. Nel dettaglio, non è altro che un motore di ricerca progettato per trovare approfondimenti nei documenti di ricerca. Consensus fornisce un’istantanea dell’attuale panorama della ricerca. Su questa piattaforma, è possibile effettuare ricerche con risultati affidabili per oltre 200 milioni di articoli scientifici, senza l’attesa di un tempo estremamente lungo, in quanto è possibile ottenere analisi istantanee.

Infine, sono presenti funzionalità proprietarie appositamente create che sfruttano GPT4 e altri modelli di linguaggio per riepilogare i risultati. Consensus è uno strumento prezioso per i ricercatori che cercano di navigare nel vasto mondo della letteratura scientifica.

La scrittura perfetta con l’intelligenza artificiale

Nel contesto della scrittura di un testo, non solo le informazioni raccolte fanno la differenza, ma anche il modo in cui queste sono scritte e strutturate. A tal proposito, esistono quattro strumenti basati sull’intelligenza artificiale che meritano di essere conosciuti.

Wordvice AI è lo strumento, che grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di controllare e strutturare un testo, migliorando la grammatica e la fluidità generale. Non solo permette di correggere errori in automatico, ma è dotato anche di strumenti di parafrasi e riepilogo per iniettare originalità nel lavoro. È come avere un coach personale di scrittura che parla fluentemente l’intelligenza artificiale.

Typeset.io, le funzionalità specifiche di questo strumento si basano sulla possibilità di migliorare e velocizzare il processo di scrittura e pubblicazione. Non è solo un supporto per migliorare le linee guida di un’ottima scrittura, ma promuove anche la collaborazione con la modifica simultanea. Con la gestione delle citazioni, i controlli antiplagio e gli strumenti di intelligenza artificiale di scrittura, è uno sportello unico per l’eccellenza della ricerca.

Scite.ai è una piattaforma che si occupa di una ricerca attenta e accurata delle citazioni reali. Spesso, quando si associa l’intelligenza artificiale, la paura è quella di ottenere fonti inventate. In questo caso, Scite.ai permette di ottenere numeri precisi di pubblicazioni che supportano o confutano affermazioni specifiche.

Infine Quillbot, uno strumento progettato per migliorare il linguaggio e il brainstorming. Quillbot offre funzionalità che coprono tutta una sequenza di controlli necessari quando si scrive un testo, dal controllo del plagio ai suggerimenti sul vocabolario, fino all’esplorazione di parole alternative. È considerato un alleato tuttofare per la scrittura e per migliorare il proprio linguaggio, fino anche alla generazione di idee e assistenza sulla traduzione.

Indipendentemente dallo scopo, che sia professionale o personale, è importante gestire e trovare lo strumento adatto per ottenere le ricerche e le informazioni più adeguate, soprattutto che siano basate su fonti reali e non su elementi fittizi. Per questi motivi, è fondamentale affidarsi all’intelligenza artificiale in modo consapevole, controllare e verificare le ricerche finali, dando valore principalmente agli strumenti che permettono di verificare le fonti e ottenere informazioni attendibili.