I 6 strumenti AI della settimana da provare assolutamente

Gli strumenti di intelligenza artificiale sono numerosi e non si limitano al noto ChatGPT, conosciuto da tutti. Esistono diverse piattaforme AI che variano dal controllo del testo generato dall’intelligenza artificiale alla creazione di musica, fino al ripristino di foto antiche. Permettendo di testare e comprendere tutte le potenzialità dell’AI. A questo scopo, ecco alcuni strumenti AI da non perdere.

Investigatore AI: GPZero

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale permette di accelerare alcune operazioni quotidiane nel lavoro o nello studio. Tuttavia, in alcuni settori, l’AI può rappresentare un rischio per la qualità e l’originalità, come ad esempio un testo scritto dall’intelligenza artificiale per scopi scolastici. I docenti si trovano a dover affrontare questo nuovo sviluppo tecnologico, che spinge gli studenti ad avvicinarsi all’intelligenza artificiali per completare dei compiti in modo più veloce e pratico.

A questo proposito, esiste uno strumento di controllo utile per determinare se un testo è stato generato dall’AI: GPZero. Il suo utilizzo è comodo, veloce e intuitivo, anche se è necessario valutare attentamente i risultati, poiché errori e malintesi sono sempre possibili. Non sempre i risultati, soprattutto per le percentuali più basse, indicano un testo completamente copiato. Infatti, effettuando dei test, si può notare che lo strumento commette degli errori.

Tuttavia, può rivelare, soprattutto se la percentuale del risultato finale è alta (come ad esempio il 100%), se un testo è stato completamente prodotto dall’AI. Per utilizzare GPZero, sarà sufficiente inserire il testo nello spazio apposito e poi cliccare su “Check Origin”. Accanto apparirà “AI scan” e le eventuali percentuali. Lo strumento è gratuito, ma per accedere a funzionalità avanzate è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Wonderplan: l’AI pianifica il tuo viaggio

Quante volte si desidera di prendersi i propri momenti di relax al di fuori del lavoro e dello studio, magari organizzando un viaggio? Purtroppo però il tempo è sempre poco, ma l’intelligenza artificiale riesce anche in questo, trasformandosi in un perfetto organizzatore di viaggi. A tale scopo Wonderplan è in grado di fare delle ricerche mirate per trovare le offerte migliori per un viaggio futuro, solo inserendo alcune indicazioni essenziali come le date, il budget e la destinazione.

Questo strumento fornisce una risposta valida e concreta, permettendo di confrontare più soluzioni contemporaneamente per trovare quella più adatta. Per utilizzare Wonderplan, è necessario accedere al sito e iniziare, in modo del tutto gratuito, cliccando sul pulsante principale al centro della pagina. Successivamente, sarà necessario inserire tutte le informazioni richieste:

Qual è la destinazione prescelta?

Quando hai intenzione di viaggiare?

Per quanti giorni hai intenzione di viaggiare?

Qual è il tuo budget?

Con chi hai intenzione di viaggiare nella tua prossima avventura?

A quali attività sei interessato?

Ti piacerebbe avere queste opzioni?

A questo punto basterà attendere la generazione del piano di viaggio e visualizzare tutte le proposte.

GFPGAN: L’AI che salvaguardia i ricordi

Lo smartphone è diventato un contenitore di ricordi, che consente di conservare le foto in alta qualità senza nessun tipo di problema. Ma non è sempre stato così, infatti sono altrettante le foto stampate che si hanno in casa, che spesso tendono a rovinarsi e deteriorarsi. Infatti, un tempo era essenziale stampare le foto per non perderle nei rullini e conservarle per sempre.

Ma come proteggere questi ricordi? L’IA offre una soluzione, grazie a GFPGAN, uno strumento in grado di ripristinare la qualità delle immagini più antiche, ma anche quelle più recenti. In questo caso però, a differenza di altri strumenti, GFPGAN non è disponibile come sito web, ma è un programma che deve essere installato sul proprio computer tramite GitHub.

Rarsy: la condivisione con successo

La condivisione è al giorno d’oggi è fondamentale per esprimere liberamente la propria creatività e per diffondere contenuti interessanti al pubblico. Rarsy semplifica questo processo, permettendo di creare una selezione di contenuti inserendo semplicemente l’elemento che si desidera mettere in primo piano. Questo strumento facilita la condivisione, rendendo più accessibile l’espressione della creatività individuale. Per utilizzare Rarsy è necessario seguire questi passaggi:

Accedere al sito di Rarsy;

Selezionare “Argomento carosello, suggerimento carosello, numero di pagine, tono di voce e azione”;

Premere “Genera Carosello”.

Attendere che Rarsy generi automaticamente un carosello basato sulle indicazioni inserite. Scorrere la pagina per visualizzare i contenuti.

Waveformer: Creazione di musica con l’IA

La pianificazione dei contenuti e il controllo dell’IA non sono le uniche innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Un altro strumento da non perdere è Waveformer, un’applicazione divertente e innovativa che permette di creare la propria musica. Questo strumento consente di specificare una richiesta per descrivere il genere e la lunghezza della traccia che si desidera creare, rendendo la composizione musicale accessibile a tutti.

Per procedere è necessario accedere al sito Waveformer, inserire i dati richiesti su “Prompt” e i secondi e infine selezionare “Make Music” e attendere la generazione automatica di Waveformer. Quando la base musicale è pronta è possibile riprodurre il suono, ma anche procedere con il download audio e il download video e la possibilità di condividere il link.

There’s A Prompt for That: il prompt perfetto

Infine, There’s A Prompt for That lo strumento ideale per la generazione del prompt perfetto. Il sito permette gratuitamente di inserire il tipo di richiese e per quale strumento.

Così facendo There’s A prompt è in grado di generare il prompt perfetto in un attimo. Infatti, per procedere è sufficiente andare nel sito inserire il testo sotto “I want to” e il tipo di tool scegliendolo dalla lista presente. Basterà poi procedere su Generate e ottenere in un attimo il prompt perfetto.