Gli auricolari CMF by Nothing Buds a soli 29€ grazie alle offerte Prime Day

Auricolari CMF by Nothing Buds: qualità e convenienza

Gli auricolari CMF by Nothing Buds, grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 42 dB, ti permettono di immergerti nella tua musica preferita senza distrazioni esterne. Il microfono esterno rileva infatti il rumore ambientale e il processore interno emette onde sonore inverse per neutralizzarlo. Naturalmente, è disponibile anche una modalità Trasparenza per quando hai bisogno di essere consapevole dell’ambiente che ti circonda.

In generale, comunque, i CMF Buds sono progettati per offrire un suono ricco e dettagliato, con bassi profondi, medi equilibrati e alti cristallini. Ogni elemento sonoro è perfettamente bilanciato.

La batteria da 45 mAh in ogni auricolare ti garantisce fino a 8 ore di musica continua con una sola carica, mentre il case di ricarica estende la durata fino a 35,5 ore.

E le chiamate? Mai così chiare grazie ai 4 microfoni HD e la Tecnologia Voce Chiara che isolano il rumore di fondo in tempo reale, rendendo le tue conversazioni nitide come se fossero faccia a faccia con il tuo interlocutore.

Infine, tramite l’app Nothing X, puoi davvero sfruttarli al massimo regolando i livelli di Ultra Bass, personalizzando i controlli touch e gestendo le impostazioni dell’ANC. Puoi persino attivare a Modalità Bassa Latenza per ridurre il ritardo audio durante il gaming.

Auricolari perfetti che mettono insieme qualità sonora, comfort e funzionalità avanzate: resistenti anche all’acqua, puoi farli tuoi a soli 29 euro.