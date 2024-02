Gli auricolari Sony WF-C500 sono IMPERMEABILI è PERFETTI per qualsiasi utilizzo!

Lo sappiamo bene: scegliere gli auricolari perfetti è un’impresa davvero complicata dato che di modelli il mercato ne è davvero pieno. Grazie a questo sconto, però, potrai fare centro. Gli ottimi Sony WF-C500 crollano dal prezzo originale di 99,99€ a soli 47,99€ grazie al ribasso del 52%.

Tutte le caratteristiche degli auricolari Sony

Gli auricolari Sony WF-C500 offrono un suono coinvolgente grazie alla tecnologia DSEE. Attraverso quest’ultima, la qualità del suono digitale viene ripristinata per offrirti un’esperienza audio più ricca e fedele all’originale. E con l’app Sony | Headphones Connect e l’equalizzatore integrato, puoi personalizzare il tuo suono per adattarlo esattamente alle tue preferenze.

Potrai inoltre godere di libertà senza limiti con la connessione stabile e affidabile, garantita dal chip Bluetooth avanzato e dall’antenna ottimizzata. La bassa latenza audio assicura un’esperienza di visione e gioco senza ritardi, mentre l’accoppiamento facile e veloce con Fast Pair per Android e Swift Pair per Windows 10 rende l’utilizzo delle cuffie un’esperienza senza complicazioni.

E non preoccuparti delle condizioni atmosferiche: le cuffie Sony WF-C500 sono resistenti all’acqua e al sudore con certificazione IPX4, perfette per accompagnarti in qualsiasi attività, che sia una giornata di pioggia o un allenamento intenso.

Con una durata della batteria fino a 20 ore (10 ore dalle cuffie + 10 ore dalla custodia di ricarica) e la ricarica rapida che garantisce 60 minuti di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica, potrai ascoltare di più e ricaricare meno, godendoti la tua musica ovunque tu vada

Non perdere l’occasione di far tuoi questi fantastici auricolari Bluetooth a un prezzo speciale. Paga Sony WF-C500 solamente 47,99€ grazie allo sconto del 52%.