Non perdere gli indispensabili per la casa a prezzi da urlo con il Black Friday Amazon. Si tratta di veri e propri mai più senza che ti cambieranno la vita. Approfittane adesso prima che le offerte finiscano.
Amazon Basics Contenitori per Alimenti a soli 22,93 euro!
Amazon Basics Contenitori per Alimenti in Plastica Tritan, Chiusura in Plastica Tritan, Ermetico, 22 Pezzi, Trasparente
22,93€27,90€-18%
Amazon Basics Set copripiumino Una Piazza e Mezza a soli 17,47 euro!
Amazon Basics Set copripiumino Una Piazza e Mezza in microfibra, 3 pezzi, copripiumino da 200 x 200 cm e 2 federe da 80 x 80 cm, Grigio Scuro, a righe
17,47€21,84€-20%
Amazon Basics Coperta Plaid in Pile Sherpa Reversibile per Divano a soli 13 euro!
Amazon Basics Coperta Plaid in Pile Sherpa Reversibile per Divano, 127 x 152 cm, Nero
13,01€15,31€-15%
Amazon Basics Portabottiglie impilabile da tavolo a soli 13,78 euro!
Amazon Basics Portabottiglie impilabile da tavolo, 1 unità, Large, Nero
13,78€17,78€-22%
Amazon Basics Portabottiglie di vino, per 12 bottiglie a soli 34,75 euro!
Amazon Basics Portabottiglie di vino, per 12 bottiglie, nero, 24.9 x 16 x 67.8 cm
34,75€53,48€-35%
Amazon Basics Copriletto in finta pelliccia a soli 21,84 euro!
Amazon Basics Copriletto in finta pelliccia, non riscaldata, color avorio, 150 x 200 cm
21,81€32,29€-32%
Amazon Basics Federa in rasatello di cotone 400 fili a soli 7,56 euro!
Amazon Basics Federa in rasatello di cotone, 400 fili, 50 x 80 cm (confezione da 2), bianco
7,56€10,82€-30%