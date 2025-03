Gmail, Help Me Write supporta l'italiano

Con l’espansione del supporto linguistico per lo strumento Help Me Write di Gmail, ora anche gli utenti italiani, francesi e tedeschi potranno sfruttare la potenza di Gemini per comporre, limare e personalizzare i loro messaggi.

Help Me Write di Gmail parla anche l’italiano

A partire dal 24 marzo 2025 sul web e su Android, e dal 25 marzo su iOS, Help Me Write aggiungerà il supporto per italiano, francese e tedesco, affiancandosi alle lingue già disponibili: inglese, spagnolo e portoghese.

Help Me Write non è il solito correttore ortografico. Questo strumento intelligente può generare intere bozze di email partendo da semplici prompt, riscrivere messaggi in un tono più formale, aggiungere dettagli a un’email troppo sintetica o aiutare a snellire una bozza troppo prolissa. Ma non è tutto: Help Me Write sa anche analizzare il contesto dei messaggi precedenti in una conversazione, per offrire risposte più pertinenti.

Come usare Help Me Write?

Per utilizzare Help Me Write, gli utenti devono avere attivato le funzioni smart e la personalizzazione. Gli amministratori di Workspace possono configurare queste impostazioni tramite la Admin console. Attenzione però: chi aveva precedentemente acquistato i componenti aggiuntivi Gemini Business o Gemini Enterprise (non più disponibili dal 15 gennaio 2025) riceverà comunque accesso a questa funzione.

Disponibilità

L’accesso a Help Me Write sarà garantito a un’ampia gamma di abbonati Google Workspace, tra cui Business Starter, Standard e Plus; Enterprise Starter, Standard e Plus; e gli abbonati a Google One AI Premium. Anche chi ha acquistato i componenti aggiuntivi Gemini Education o Gemini Education Premium potrà usufruire di questa funzionalità.