Gmail: le reazioni con emoji arrivano questo mese

Il fatto che Google avesse intenzione di implementare le reazioni con emoji su Gmail era già stato reso noto qualche giorno fa, ma non era ancora chiaro il quando. A fugare ogni dubbio a tal riguardo ci ha pensato lo stesso colosso di Mountain View nelle score ore, con la pubblicazione di un apposito post sul suo blog.

Gmail: reazioni con emoji in arrivo su mobile e desktop

Stando a quanto dichiarato, dunque, le reazioni con emoji su Gmail saranno rese disponibili da questo mese, sia per gli utenti mobile, quindi per coloro che usano l’app ufficiale per Android e iOS/iPadOS, che per quelli desktop, ovvero coloro che adoperano la versione Web del servizio.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Google a tal riguardo.

A partire da questo mese, quelli con account Gmail personali vedranno un’icona faccina sorridente apparire sotto i loro messaggi su dispositivi mobili e desktop. Fai clic su di esso per selezionare un’emoji dal menu, quindi toccane semplicemente una da inviare. O se un altro destinatario ha già risposto con l’emoji perfetta, basta fare clic su quella da impilare.

Da tenere presente che se si ricevere un’email su Gmail con una reazione con emoji, ma la si legge tramite un altro client, ad esempio con Microsoft Outlook o con Mozilla Thunderbird, arriverà anche un altro messaggio con la reazione con emoji proposta in maniera separata.

Inoltre, si possono rimuovere le reazioni con emoji dalle email dopo averne effettuato l’invio, semplicemente toccando o facendo clic sull’opzione Annulla nella notifica annessa al messaggio di riferimento. È eventualmente possibile intervenire sulle opzioni di Gmail relative all’annullamento dell’invio dei messaggi e impostare un timer che va da 5 a 30 secondi per stabilire entro quanto tempo poter procedere in tal senso.

Da tenere presente che qualcosa di simile era già stato proposto nei mesi scorsi su Google Documenti e sulle altre applicazioni che compongono la suite per la produttività di casa Google.