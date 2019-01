Gmail si veste di Material Design su Android e iOS

Proseguono a buon ritmo i lavori pianificati da Google per estendere la portata del Material Design a tutte le sue piattaforme e ad ogni loro versione: questa volta tocca a Gmail, con un restyling delle applicazioni mobile destinate a smartphone e tablet che sarà introdotto in modo graduale a partire dalle prossime settimane. L’annuncio arriva direttamente dal blog ufficiale del gruppo di Mountain View, con alcuni screenshot allegati che riportiamo di seguito, utili per capire cosa cambierà.

Gmail: Material Design su Android e iOS

Il nuovo stile andrà a palesarsi all’interno delle app distribuite da bigG sui dispositivi Android e iOS. Le novità non saranno esclusivamente di carattere estetico, ma anche funzionale: sarà ad esempio possibile vedere un’anteprima dei file allegati ai messaggi ricevuti senza aprirli e senza dover effettuare lo scrolling dell’intera conversazione. Ancora, sarà più semplice passare da un account all’altro, effettuando in un istante lo switch tra la propria casella personale a quella utilizzata quotidianamente per le comunicazioni di lavoro (e viceversa).

Verrà inoltre adottato un approccio simile a quello già sperimentato con successo sull’interfaccia Web per avvisare gli utenti di potenziali pericoli inerenti campagne di phishing, mostrando un grande messaggio rosso così da poter individuare istantaneamente la minaccia e adottare le necessarie contromisure.

Un ennesimo step, dunque, nel percorso di rollout del Material Design che di recente ha già interessato con un restyling anche le versioni Web di servizi come la stessa casella di posta Gmail, Drive, Calendar, Docs e Sites. L’obiettivo dichiarato è quello di uniformare l’interfaccia delle varie piattaforme del portfolio Google, così da offrire un’esperienza omogenea indipendentemente dagli strumenti utilizzati.

Per coloro appartenenti all’ambito professionale abbonati alla G Suite (nelle scorse settimane è stato annunciato un aumento dei prezzi per le formule Basic e Business) la novità arriverà più avanti nel corso dell’anno.