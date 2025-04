Gmail, si può rispondere con le reazioni emoji

Big G tiene molto a Gmail, che si conferma – non a caso – il servizio di posta elettronica più utilizzato al mondo. Di recente ha aggiornato l’interfaccia e ha portato le funzionalità più amate di Android anche su iPhone e iPad. Ora arriva una novità pensata per rendere le email più umane e spontanee: le emoji.

Su Gmail arrivano le reazioni alle email con le emoji

La nuova funzione, che si chiama “reazioni con emoji“, permette agli utenti di rispondere alle email in modo immediato e personalizzato. Si vuole ringraziare un collega con un’emoji di gratitudine? Votare per la cena di lavoro con un’emoji di cibo o congratularsi con un cliente per aver raggiunto un traguardo importante con un’emoji di festa? Queste reazioni offrono un modo espressivo e unico di interagire con le email.

Come attivare le reazioni con emoji su Gmail

Inizialmente, la funzione sarà disattivata di default su Gmail. Gli amministratori potranno abilitarla accedendo alla Console di amministrazione > App > Gmail > Accesso utente finale > Reazioni con emoji. Attenzione però: le reazioni non potranno essere inviate alle email ricevute tramite un Gruppo Google o se un Gruppo Google è presente nella lista dei destinatari.

Ma come aggiungere una reazione con emoji? Basta toccare o cliccare sul pulsante “Aggiungi reazione emoji” in cima al messaggio, accanto al pulsante “Rispondi”. Toccando il pulsante “+” (Altro) si possono visualizzare altre emoji. Le reazioni appariranno in fondo all’email.

Disponibilità e compatibilità

Le reazioni con emoji su Gmail sono disponibili su Android, iOS e web. Il roll out è iniziato il 29 aprile e raggiungerà gradualmente tutti gli utenti entro il 13 maggio 2025. La funzione è accessibile a tutti i clienti Google Workspace, agli abbonati Workspace Individual e agli utenti con account Google personali.