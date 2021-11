Gmail, tutte le tecniche per aumentare la produttività

Tutti conosciamo Gmail, il servizio di posta elettronica fra i più usati dagli utenti di tutto il mondo sia in ambito privato che lavorativo diventando in breve tempo un servizio indispensabile. Nel corso degli anni numerose funzioni sono state integrate, migliorando sensibilmente l'esperienza utente e i vantaggi rispetto alla concorrenza. Ma conosciamo davvero tutto quello che c'è da sapere su Gmail? Gran parte dell'utenza infatti ignora alcune delle funzionalità più interessanti che, invece, sono molto valide in termini di produttività.

Se sei una persona attiva nel mondo del web, converrai quanto sia complesso gestire le centinaia di e-mail che ogni giorno riceviamo nella nostra casella. Con il rischio concreto di non vedere quelle più importanti. Se vuoi imparare anche tu tutti i trucchi del servizio di posta firmato Google e triplicare la tua produttività sul lavoro e nella vita privata, ti consigliamo un pratico corso completo all'uso di Gmail, proposto da Udemy e attualmente in offerta. Grazie alle promozioni dedicate al Black Friday, infatti, il prezzo è sceso vertiginosamente a 9,99 euro invece di 89,99.

Corso completo di Gmail: ne vale la pena?

Se vuoi dare più ordine alla tua vita digitale, allora sì: il corso completo di Gmail vale la pena. Questo perché grazie al corso, sviluppato in 32 lezioni dalla durata complessiva di 4 ore, imparerai oltre undici tecniche e strategie diverse che ti aiuteranno concretamente a gestire, controllare e soprattutto a disintasare la tua casella di posta. Il corso parte dalle basi, come ad esempio l'iscrizione a Gmail, come utilizzare le funzionalità di stampo più gestionale, ad esempio Etichette, Simboli, Messaggi Speciali, Cartelle e Shortcut, e perfino come effettuare una “migrazione” da un servizio precedente a quello offerto da Google, mantenendo però tutte le vecchie e-mail. Il corso comprende anche due lezioni bonus dal valore di 29 euro: come utilizzare Gmail in modalità offline e una pratica guida all'uso di Gmail, Dropbox e Google Chrome.

Ricordiamo che il corso completo di Gmail è in offerta, grazie alle promozioni dedicate al Black Friday, a soli 9,99 euro invece di 89,99. Se non sei ancora sicuro dell'acquisto, potrai sempre tornare sui tuoi passi usufruendo della garanzia Udemy soddisfatto o rimborsato entro 30 giorni.