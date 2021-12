GMK Nuc Box2: nuovo Mini PC con Core i5 e qualità/prezzo interessante

In questo articolo vogliamo suggerirti una new entry nel panorama dei Mini PC su Amazon dalle caratteristiche davvero interessanti. Si tratta del GMK Nuc Box2, un ottimo computer alimentato da un processore Intel Core aggiornabile al nuovissimo Windows 11, disponibile a soli 454 euro grazie ad un coupon.

Mini PC GMK Nuc Box2: caratteristiche tecniche

Il processore che alimenta il computer è un Intel Core i5-8279U, una CPU quad-core con 8 thread e una frequenza massima di ben 4,1GHz. A supportarla ci pensano 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 256GB, il tutto completamente espandibile. La memoria RAM, infatti, può essere estesa fino a 32GB grazie alla configurazione dual channel. L’archiviazione di massa, invece, prevede sia la sostituzione dell’SSD preinstallato sia l’aggiunta di un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici fino a 1TB di capacità. Si tratta di una configurazione dalle ottime prestazioni, ideale soprattutto per l’utilizzo professionale. Il pacchetto Office così come le suite più impegnative viene gestito in maniera veloce e fluida. Da non sottovalutare è anche la possibilità di aggiornare il sistema operativo con il nuovo Windows 11, più snello rispetto a Windows 10, garantendo uno sprint in più sotto il profilo delle performance. Naturalmente, nulla vieta di sfruttare il computer come soluzione domestica in alternativa ai più ingombranti desktop.

Dal punto di vista della connettività non manca davvero nulla. Le porte USB sono quattro e tutte con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una pratica porta USB Type-C per la connessione dei dispositivi mobili, ad esempio. Le uscite audio/video sono due, entrambe HDMI, e consentono di gestire contemporaneamente 2 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Immancabile la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di sfruttare al meglio la rete fissa grazie alla connessione cablata che riduce lag e instabilità. Presente il Wi-Fi dual band così come il Bluetooth 4.2. Completa la dotazione un lettore per microSD, solitamente assente sulle configurazioni di fascia medio/alta, ma che in questo caso rappresenta sicuramente un valore aggiunto soprattutto per i professionisti.

Grazie al coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il GMK Nuc Box2 è disponibile su Amazon a soli 454 euro.