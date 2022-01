Goditi tutti gli anime in full HD con la VPN Crunchyroll

Se sei un appassionato di anime conoscerai sicuramente Crunchyroll, la piattaforma streaming fra le più famose del web che può vantare un vastissimo catalogo composto da centinaia di serie animate. Sebbene il sito web sia disponibile anche in italiano, alcuni anime della libreria sono purtroppo limitati nella visione a determinati Paesi, come gli Stati Uniti. Come fare, quindi, per oltrepassare questo ostacolo? La risposta è semplice: utilizzare una VPN! Il servizio più adatto in questo caso è offerto da CyberGhost, che ha dedicato dei server esclusivamente per ottimizzare l'accesso alla piattaforma Crunchyroll. CyberGhost, al momento, è in promozione ad un prezzo piuttosto vantaggioso: soltanto 1,89 euro al mese (piano triennale) ti separano dall'accesso esclusivo a tutto il catalogo anime completo di offerto da Crunchyroll.

Crunchyroll: server dedicati significa più velocità (e full HD)

La domanda (lecita) è: ma se uso una VPN la connessione non rallenta? Avrò problemi di buffering? Avere server dedicati significa che vi è una vera e propria ottimizzazione per quanto riguarda la velocità di connessione, in grado di offrire la migliore esperienza streaming senza rallentamenti o spiacevoli blocchi. Perciò niente paura, potrai goderti in tranquillità il tuo anime preferito o l'ultima stagione de L'Attacco dei Giganti in full HD e senza limiti di banda. CyberGhost è multi-piattaforma, perciò potrai scegliere se utilizzare l'app dedicata per Windows, macOS, iOS, Android e Linux oppure se utilizzare la funzione Smart DNS per connetterli dalla tua Xbox, PlayStation o Smart TV. Puoi perfino configurare la VPN dal tuo router per coprire più device contemporaneamente, fino ad un massimo di 7 per ogni abbonamento.

CyberGhost offre una robusta infrastruttura network composta da oltre 7.600 server in 91 Stati, che garantiscono un'impeccabile elaborazione del traffico senza rallentamenti di alcun tipo. Pronto a tuffarti nel catalogo anime più vasto del web? Con i server CyberGhost dedicati esclusivamente a Crunchyroll vai sul sicuro. Ti ricordiamo che al momento è attiva un'interessante promozione che ti permette di sottoscrivere un abbonamento triennale a soli 1,89 euro al mese. Se per qualsiasi motivo decidi di cambiare idea, inoltre, potrai anche usufruire della garanzia di rimborso entro 45 giorni dall'acquisto.