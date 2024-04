Golden Axe diventerà una serie animata

Con la serie di Fallout al numero uno dei contenuti in streaming più visti su Prime Video, è lecito attendersi l’arrivo di numerosi altri adattamenti per il piccolo schermo dei franchise videoludici: toccherà anche a Golden Axe, con una produzione animata. L’annuncio non può lasciare indifferenti tutti coloro che (come il sottoscritto) ricordano il gioco di SEGA uscito a fine anni ’80. È stato il capostipite del genere hack ‘n’ slash e ancora oggi è apprezzato dagli appassionati di retrogaming.

Annunciata la serie di Golden Axe

La prima stagione sarà composta da un totale di 10 episodi e avrà una trama in linea con quanto ci si potrebbe attendere. Senza il rischio di inciampare in spoiler, vedrà i protagonisti lottare contro la minaccia del malvagio Death Adder, con l’obiettivo di salvare il regno di Yuria. Nulla di particolarmente originale, dunque, ma coerente con la storia del titolo.

La produzione è stata affidata a CBS Studios, Sony Pictures Television e Original Film. Nella versione inglese, le voci dei personaggi principali, ovvero il barbaro Ax Battler chiaramente ispirato a Conan, l’amazzone Tyris Flare e il nano Gilius Thunderhead, saranno rispettivamente quelle di Liam McIntyre (Spartacus), Lisa Gilroy (Jury Duty) e Matthew Rhys (The Americans).

Al momento non è stata resa nota una data di uscita per la serie animata di Golden Axe, ma l’attesa non sarà breve. È ancora in corso il lavoro sulla sceneggiatura, poi si passerà alla realizzazione vera e propria.

Il franchise sarà oggetto anche di un reboot videoludico già annunciato di recente da SEGA in occasione dell’evento Game Awards 2023. L’ultima apparizione risale al 2008 con il capitolo Beast Rider, tutt’altro che un successo commerciale. Lo stesso trattamento sarà riservato ad altre IP storiche come Crazy Taxi e Jet Set Radio, che ben ricorda chi ha vissuto quella parentesi indimenticabile della storia del gaming.