Google account: da oggi non serve più la password

Domani è il World Password Day. L’azienda di Mountain View ha approfittato dell’occasione per annunciare “l’inizio della fine della password“. A partire da oggi, gli utenti potranno scegliere la passkey per accedere all’account Google, evitando l’uso della password e dell’autenticazione in due fattori. Per i dispositivi Android viene creata automaticamente, mentre per gli altri è necessario utilizzare la procedura online.

Passkey per Google account

Le passkey sono associate al singolo dispositivo (computer, smartphone o tablet), quindi sono più sicure delle password. Non serve nemmeno l’autenticazione in due fattori, ovvero l’invio di codici via SMS, in quanto l’accesso all’account avviene tramite PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale.

Google spiega che le altre opzioni di accesso sono ancora disponibili, ma in futuro potrebbero essere eliminate. Su alcune piattaforme viene effettuata la sincronizzazione delle passkey. Ad esempio, se l’utente crea una passkey sui Phone, la stessa passkey può essere usata su altri dispositivi Apple collegati allo stesso account iCloud.

È possibile creare una passkey su PC o notebook con almeno Windows 10, macOS Ventura e ChromeOS 109, un dispositivo mobile con almeno Android 9 e iOS 16, una chiave hardware con supporto FIDO2. I browser supportati sono Chrome 109, Edge 109 e Safari 16 (Firefox non è ancora supportato). Sul dispositivo mobile deve essere attivato il blocco schermo.

Per creare la passkey è necessario accedere all’opzione corrispondente nella sezione Sicurezza dell’account Google. Per usare la passkey è sufficiente cliccare sul pulsante “Usa passkey“. Per ripristinare il precedente metodo di login è necessario disattivare la voce “Salta la password quando è possibile“. È possibile anche rimuovere completamente la passkey creata manualmente o automaticamente da Android.