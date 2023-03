Google supporta le passkey con Android 14 DP2

Google ha annunciato la disponibilità delle seconda Developer Preview di Android 14. Le nuove funzionalità verranno ampiamente illustrate durante la conferenza del 10 maggio, ma è già chiaro che l’azienda di Mountain View ha investito soprattutto in sicurezza e privacy, come aveva comunicato ieri. Tra le novità più importanti c’è il supporto per le passkey.

Passkey in Android 14 e altre novità

Google ha innanzitutto evidenziato che Android 14 è basato sul lavoro fatto con Android 12L e Android 13 in termini di supporto per tablet e smartphone pieghevoli. Gli sviluppatori troveranno quindi aggiornamenti per offrire agli utenti una migliore esperienza d’uso delle app su schermo di grandi dimensioni.

Le novità relative a sicurezza e privacy sono tre. Per accedere ai contenuti multimediali viene sfruttato il cosiddetto Photo Picker. Se un’app non può usare questo metodo, Android 14 mostra un nuovo pop-up per i permessi di accesso in lettura. Gli utenti hanno tre opzioni: accesso all’intera libreria (foto e video), accesso a specifici contenuti o blocco dell’accesso.

Credential Manager è invece una nuova API JetPack che supporta diversi metodi di login, tra cui le passkey. Oltre che nel Google Password Manager, le passkey create dall’utente potranno essere conservate in un password manager di terze parti, come Dashlane. Il supporto verrà esteso anche alle versioni precedenti del sistema operativo (a partire da Android 4.4) con un aggiornamento dei Google Play Services.

A partire da Android 10 sono state introdotte restrizioni all’avvio di attività da parte delle app in background. Per limitare le interruzioni inattese, Android 14 offre un maggiore controllo alle app in primo piano. È stato inoltre migliorato il sistema di gestione della memoria, in modo da ridurre l’uso della risorse da parte delle app in background e incrementare l’autonomia.

Le istruzioni per l’installazione di Android 14 DP2 su uno smartphone compatibile o l’uso dell’emulatore sono disponibile nella pagina dedicata. Ad aprile verrà rilasciata la prima versione beta. La versione finale arriverà nel mese di agosto.

