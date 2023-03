Android: Google vuole migliorarne la sicurezza nel 2023

Nel corso di questo 2023 ormai avviato, Google provvederà a mettere in atto tutta una serie di iniziative miranti a incrementare la sicurezza su Android e sul Play Store. A renderlo nota è stata la stessa azienda di Mountain View nelle scorse ore, con la pubblicazione di un apposito post sul suo blog ufficiale.

Android diventerà un ecosistema mobile più privato

Lo scopo dell’iniziativa è quello di rendere Android un ecosistema mobile più privato e di aumentare il grado di sicurezza del Play Store per fare in modo che risulti tutto più preciso e trasparente relativamente alla maniera in cui gli sviluppatori raccolgono e gestiscono i dati degli utenti.

Nelle intenzioni di big G vi è anche quella di consentire agli utenti di esercitare un maggiore controllo in merito alle informazioni salvate e alla loro eliminazione.

Google intende altresì trovare il giusto bilanciamento tra innovazione e sicurezza in merito a web3 e NFT, aspetti particolarmente cari agli sviluppatori, ma per i quali l’azienda desidera individuare una quadra sulle politiche da applicare in tale campo.

Tra le iniziative già in atto, invece, c’è la Play Developer Community e il progetto pilota Google Play Developer Helpline che consente di avere supporto diretto per quel che concerne la gestione delle politiche dell’ecosistema Play.

Da tenere presente che Google ha altresì migliorato la facilità con cui si possono scoprire nuove app per bambini e accedere ad esse, mentre relativamente agli SDK informa di aver collaborato in maniera attiva con gli sviluppatori per individuar strumenti maggiormente affidabili da adoperare.