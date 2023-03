Android 15 ha ufficialmente un nome da dessert: è la volta del gelato!

Oltre alle novità per Android e Wear OS annunciate da Google durante il Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Google dietro alle quinte ha svelato il nome in codice di Android 15. La prassi storica della Grande G e del suo team di sviluppatori ha visto le varie versioni del robottino verde ricevere soprannomi a tema dessert, seguendo l’ordine alfabetico. Il pubblico ormai si limita a indicare il numero ma, internamente, si usano ancora i tanto amati dolci. A quale tocca questa volta?

Grazie al rinomato tipster Mishaal Rahman, da tempo attivo nella scena Android e molto attento alle modifiche del codice delle Developer Preview, sappiamo dunque quale sarà il nome di Android 15, al quale è associata la lettera V.

It's a bit earlier than usual, but it seems the internal dessert code-name for Android 15 V has been revealed: "Vanilla Ice Cream". pic.twitter.com/pRTFJ4iIfO

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 3, 2023