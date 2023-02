Google al MWC 2023: novità per Android e Wear OS

In occasione del Mobile World Congress 2023 di Barcellona, Google ha annunciato molte novità per Android e Wear OS. Le funzionalità in arrivo per i due sistemi operativi migliorano connettività, produttività e accessibilità, senza dimenticare il divertimento. Ovviamente l’azienda di Mountain View è rappresentata dai dispositivi dei partner, tra cui i Samsung Galaxy S23, Xiaomi 13 e OnePlus 11.

Nuove funzionalità per Android e Wear OS

La prima novità riguarda Google Keep. Verrà introdotto un nuovo widget per la schermata home che permette di visualizzare e gestire rapidamente note e liste. Il widget mostra anche promemoria, colori di sfondo e immagini aggiunti alle note. È ovviamente supportata la sincronizzazione con lo smartwatch. Su Wear OS sono invece disponibili due scorciatoie che permettono di creare note e liste dalla watch face.

L’app Google Drive per Android consentirà di usare il tocco delle dita o una stilo per scrivere sui documenti PDF, scegliendo lo spessore del tratto e usando il tool per salvare parti di testo su smartphone o tablet.

L’azienda di Mountain View ha inoltre annunciato due novità relative all’audio. In Google Meet per Android è stata aggiunta la cancellazione del rumore di sottofondo, mentre in futuro sarà possibile usare Fast Pair per abbinare gli auricolari Bluetooth al Chromebook.

In Google Chrome sarà invece possibile aumentare la dimensione dei contenuti (testo, immagini, video e controlli interattivi) fino al 300%, conservando il layout della pagina. La funzionalità è attualmente attiva nella versione beta del browser. Sono infine disponibili nuove combinazioni di emoji per la tastiera Gboard.

