MWC 2023: OnePlus 11 Concept e OnePlus Pad

Il nuovo OnePlus 11 5G è stato annunciato all’inizio di gennaio (in Italia è disponibile dal 16 febbraio). Il produttore cinese ha mostrato al Mobile World Congress 2023 di Barcellona una versione modificata dello smartphone. Il OnePlus 11 Concept ha infatti un sistema di raffreddamento a liquido. I visitatori potranno inoltre vedere il OnePlus Tab presentato all’inizio del mese.

OnePlus 11 Concept e OnePlus Tab

Il OnePlus 11 Concept integra il sistema di raffreddamento Active CryoFlux, chiaramente visibile sul retro dello smartphone. La sua funzione è ovviamente quella di ridurre la temperatura, evitando il famoso problema del throttling (la frequenza del processore viene limitata). L’obiettivo viene raggiunto senza incrementare dimensioni, peso e rumore (leggasi ventola).

Active CryoFlux prevede l’uso di una micropompa piezoelettrica in ceramica collegata a piccole condutture inserite tra due diaframmi superiore e inferiore. La micropompa spinge il liquido di raffreddamento nelle condutture, consentendo di ridurre la temperatura di 2,1° C durante il gioco e 1,6° C durante la ricarica della batteria. I vantaggi sono 3-4 fps in più con i giochi e 30-45 secondi in meno per la ricarica. Non è noto però se e quando la tecnologia arriverà sul mercato.

Le caratteristiche del OnePlus Pad sono già note. Il tablet ha uno schermo da 11,61 pollici con risoluzione 2.8K (2800×200 pixel), refresh rate di 144 Hz e supporto Dolby Vision. La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Dimensity 9000 con frequenza massima di 3,05 GHz, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256 GB di storage UFS 3.1, fotocamere da 13 e 8 megapixel, connettività Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, porta USB Type-C e quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos.

La batteria da 9.510 mAh garantisce fino a 14,5 ore di riproduzione video e un mese in standby. La tecnologia SuperVOOC da 67 Watt consente una ricarica completa in 80 minuti. Il sistema operativo è OxygenOS 13.1 basato su Android 13. I preordini inizieranno nel mese di aprile.

