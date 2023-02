OnePlus Pad: primo tablet Android del produttore

Il OnePlus 11 5G non è l’unico dispositivo svelato durante l’evento Cloud 11. Il produttore cinese ha annunciato anche gli auricolari OnePlus Buds Pro 2, la tastiera meccanica OnePlus Featuring 81 Pro e il tablet OnePlus Pad. In Italia dovrebbe arrivare nel mese di aprile, ma non ci sono conferme.

OnePlus Pad: specifiche del tablet

Il OnePlus Pad è il primo tablet del produttore cinese. Il lancio del dispositivo completa l’ecosistema di OnePlus che include smartphone, smartwatch, auricolari e smart TV, in modo simile a Samsung e Apple. Il tablet ha un telaio in lega di alluminio. La tecnologia Star Orbit ha permesso di realizzare i bordi arrotondati e il modulo fotografico posteriore. Il colore è Halo Green.

Il OnePlus ha uno schermo da 11,61 pollici con risoluzione 2.8K (2800×200 pixel), refresh rate di 144 Hz e supporto Dolby Vision. La dotazione hardware comprende il processore MediaTek Dimensity 9000 con frequenza massima di 3,05 GHz e 8/12 GB di RAM. Il tablet integra altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. La tecnologia Omni Bearing Sound Field identifica in modo intelligente l’orientamento dello schermo e passa automaticamente dai canali audio destro e sinistro per offrire un suono più coinvolgente.

La batteria da 9.510 mAh garantisce fino a 14,5 ore di riproduzione video e un mese in standby. La tecnologia SuperVOOC da 67 Watt consente una ricarica completa in 80 minuti. I preordini inizieranno nel mese di aprile. Il prezzo non è stato comunicato. Gli accessori OnePlus Stylo e OnePlus Magnetic Keyboard dovranno essere acquistati a parte.