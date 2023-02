OnePlus Pad: render e principali specifiche

Il protagonista principale dell’evento Cloud 11 sarà ovviamente il OnePlus 11 5G (già annunciato in Cina). Il produttore svelerà anche gli auricolari OnePlus Buds 2 Pro e il tablet OnePlus Pad, come anticipato a fine gennaio. A poche ore dalla presentazione sono apparsi online alcuni render, insieme alle principali specifiche.

OnePlus Pad: render e specifiche principali

Alcuni dettagli estetici del tablet sono stati svelati da OnePlus. Il dispositivo ha un telaio in lega di alluminio con bordi arrotondati e colore Halo Green. Il render mostra la parte posteriore con la fotocamera che ha un design simile quella dello smartphone. Si nota in particolare la lente e il flash LED. In base alle ultime indiscrezioni dovrebbe essere utilizzato un sensore da 13 megapixel. Quella frontale avrebbe invece una sensore da 8 megapixel.

Secondo le fonti di un leaker, il OnePlus Pad avrà uno schermo LCD da 11,6 pollici con risoluzione 2.8K, refresh rate di 144 Hz, supporto HDR10+ e Dolby Vision. Altre specifiche sono: processore MediaTek Dimensity 9000, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e batteria da 9.500 mAh con ricarica rapida da 67 Watt. Il produttore ha già confermato il supporto per stilo e tastiera (che può essere fissata tramite pin magnetici).

Non sono noti RAM e storage, ma la configurazione base dovrebbe integrare almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage, come il “gemello” Oppo Pad (OnePlus è una sussidiaria di Oppo). Non resta che attendere l’evento di domani per conoscere ulteriori dettagli, oltre al prezzo di vendita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.