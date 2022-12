OnePlus 11 5G: specifiche complete e immagini

Il produttore cinese festeggerà il nuovo anno con l’annuncio del OnePlus 11 5G. Il primo evento avrà luogo il 4 gennaio in Cina (mercato locale), mentre il secondo è previsto in India il 7 febbraio (mercato globale). Il noto leaker Evan Blass ha pubblicato su Twitter alcune immagini e le specifiche complete dello smartphone. Sul sito ufficiale è possibile vedere le novità del design.

OnePlus 11 5G: specifiche dello smartphone

Il OnePlus 11 5G prenderà il posto del OnePlus 10T 5G. Le principali differenze estetiche sono tre. Il foro per la fotocamera frontale è stato spostato dal centro all’angolo sinistro, mentre il modulo fotografico posteriore ha uno forma circolare. Infine, lungo il bordo destro è stato nuovamente aggiunto il famoso alert slider, come si può vedere nel video.

In base alle informazioni ricevute da Evan Blass, lo schermo Fluid AMOLED del OnePlus 11 5G avrà una diagonale di 6,7 pollici (come il OnePlus 10T 5G), ma aumenterà la risoluzione da 2412×1080 a 3216×1440 pixel. Presente ovviamente il refresh rate variabile fino a 120 Hz. Grazie al Super Graphics Engine, lo smartphone garantirà un frame rate fino a 120 fps per i giochi.

Queste sono le altre specifiche previste: processore Snapdragon 8 Gen 2, 12/16 GB di RAM LPDDR5X, 256/512 GB di storage UFS 4.0, fotocamere posteriori da 50, 48 e 32 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), fotocamera frontale da 16 megapixel, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, LTE e 5G, lettore di impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta USB Type-C e batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 100 Watt.

Il sistema operativo installato è ColorOS 13 basato su Android 13. Oltre al cavo USB Type-C, nella confezione è presente anche il caricabatteria. Uno dei principali concorrenti sarà il Galaxy S23 Ultra che Samsung annuncerà il 1 febbraio.

