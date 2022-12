Samsung Galaxy S23: evento Unpacked atteso per il 1° febbraio

I Samsung Galaxy S23 saranno annunciati il giorno 1 febbraio 2023, data in occasione della quale si terrà quindi l’evento Unpacked dedicato alla nuova serie di smartphone della sudcoreana. Non si tratta di una notizia ufficiale, sia ben chiaro, ma la fonte – che è il tipster Ice Universe – nel tempo si è rivelata piuttosto affidabile al riguardo.

Samsung Galaxy S23: presentazione attesa per il giorno 1 febbraio 2023

Al momento, non sono disponibili ulteriori dettagli circa l’evento, per cui non è chiaro se insieme ai nuovi smartphone saranno presentate pure altre novità. Inoltre, non è dato sapere neppure l’orario al quale dovrebbe tenersi la presentazione.

Ricordiamo che anche la serie Samsung Galaxy S22, ovvero quella con gli ultimi modelli in carica ancora per poco, è stata lanciato a inizio anno corrente, sempre a febbraio.

Da tenere presente che nei giorni addietro si era vociferato di un possibile ritardo in merito alla data di presentazione della nuova serie degli smartphone top di gamma di casa Samsung a causa delle difficoltà dell’azienda produttrice di definire un prezzo di mercato in linea con l’andamento della situazione economica globale, ma a quanto pare le circostanze non erano quelle descritte oppure la sudcoreana è finalmente riuscita a venirne a capo.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il modello Ultra disporrà di una fotocamera frontale peggiore rispetto a quella predecessore e si parla di una lente da 12 megapixel, con la versione base della gamma che sfoggerà un sensore frontale da 10 megapixel e il modello Plus da 12 megapixel.

