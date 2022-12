Xiaomi 13 ufficiale: Snapdragon 8 Gen 2 e Leica

Il nuovo top di gamma Xiaomi 13 non ha più segreti, così come la sua variante Pro. Nel fine settimana l’annuncio ufficiale in Cina, dove i due smartphone fanno immediatamente il loro debutto. Più avanti saranno lanciati anche a livello globale, come già avvenuto in passato con gli altri modelli della gamma. Diamo un’occhiata alle loro caratteristiche, al design e al prezzo fissato per il mercato locale.

Xiaomi 13/13 Pro: specifiche tecniche, immagini e prezzo

Vediamo quali sono le sue specifiche tecniche più importanti, rimandando alle pagine di Telefonino per tutti i dettagli approfonditi: display AMOLED da 6,36 pollici (risoluzione 2400×1080 pixel, refresh 120 Hz), processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740, 8 o 12 di RAM, memoria interna da 128, 256 o 512 GB, tripla fotocamera posteriore 50+12+10 megapixel ottimizzata da Leica e anteriore da 32 megapixel, sensore di impronte digitali sotto al display, altoparlanti stereo, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e batteria da 4.500 mAh con ricarica USB-C da 67 W (wireless 50 W). Le dimensioni sono 152,8×71,5×7,98 millimetri, per un peso che si attesta a 185/189 grammi a seconda della finitura in vetro o pelle. Il sistema operativo preinstallato al lancio è Android 13 con MIUI 14.

Per la variante Pro (162,9×74,6×8,38 millimetri, 210/229 grammi in ceramica o pelle), la diagonale dello schermo sale invece a 6,73 pollici (3200×1440 pixel), tutte le tre fotocamere posteriori sono da 50 megapixel e la capacità della batteria sale a 4.820 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W, proprio come visto sul modello 12T Pro.

Xiaomi 13 è disponibile in un numerose colorazioni: Black, Blue, White, Mint, Gray, Dark Blue, Red, Green e Yellow. Per quanto riguarda il Pro, quelle previste sono inizialmente Black, Blue, White e Mint.

Infine, il prezzo. Per il primo si parte da 3.999 yuan (544 euro al cambio attuale) per arrivare a 4.999 yuan (680 euro). Il secondo costa invece da 4.999 yuan (680 euro) a 6.299 yuan (857 euro). Al momento non sono state rese note le tempistiche per il lancio in occidente.

