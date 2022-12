Samsung Galaxy S23: notevoli incrementi delle prestazioni

Negli ultimi tempi si parla in maniera sempre più insistente dei Galaxy S23, i nuovi top di gamma di casa Samsung che saranno presentati in occasione dell’evento Unpacked che dovrebbe tenersi il 1° febbraio prossimo. A questo proposito, nelle scorse ore sono emerse alcune interessanti indiscrezioni riguardo le prestazioni dei dispositivi in questione e a quanto pare l’incremento rispetto ai modelli precedenti è considerevole.

Galaxy S23: CPU, GPU e NPU con prestazioni al top

Andando più nello specifico, Ahmed Qwaider, un leaker che già in diverse altre occasioni ha provveduto a fornire in anteprima informazioni degne di nota sui dispositivi di Samsung, ha espresso in termini percentuali il netto passo in avanti che il processore Snapdragon 8 Gen 2 dei nuovi Galaxy s23 dovrebbe garantire.

In confronto a un Galaxy S22 Ultra equipaggiato con piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, i nuovi Galaxy S23 offrirebbero un incremento di prestazioni del 36% per la CPU, del 48% per la GPU e del 60% per l’NPU.

Inoltre, il processore a 4 nanometri e il sistema di raffreddamento adoperati dovrebbero contribuire a migliorare di gran lunga il consumo della batteria e lo smaltimento del calore durante le sessioni di utilizzo molto intense, come ad esempio potrebbe essere in caso di utilizzo dello smartphone per delle sessioni di gioco.

Un’altra cosa da tenere presente è che il riferimento al processore con processo produttivo a 4 nanometri lascerebbe intendere che a realizzarlo non sia stata Samsung, ma TSMC. Allo stato attuale delle cose, infatti, è praticamente impossibile per l’azienda sudcoreana raggiungere una frequenza così elevata.

