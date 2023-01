OnePlus 11 5G con design Black Hole è ufficiale

Tutto come da previsione: OnePlus 11 5G è ufficiale, debutterà la prossima settimana in Cina e arriverà nel resto del mondo a inizio febbraio. Con il suo nuovo prodotto, il brand lancia la propria sfida nel segmento degli smartphone top di gamma. Sono state di fatto confermate le più recenti indiscrezioni circolate nei giorni scorsi in merito al dispositivo.

Il nuovo OnePlus 11 5G non ha più segreti

A livello di specifiche tecniche, trovano posto un display AMOLED 2K da 120 Hz e 6,7 pollici, il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 annunciato nei mesi scorsi, 12 o 16 GB di RAM, 256 o 512 GB di memoria interna e un comparto fotografico ottimizzato da Hasselblad con tre sensori sul retro (quello principale è IMX890 da 50 megapixel). Louis Li, Presidente di OnePlus China, ha dichiarato che Le prestazioni fast & smooth sono ormai parte integrante del DNA di OnePlu e OnePlus 11 5G continuerà la tradizione OnePlus nell’offrire prodotti all’avanguardia in termini di prestazioni .

A questo si aggiungono una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 100 W cablata, il supporto a Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3. La piattaforma software è Android 13 con interfaccia personalizzata. Il design è ispirato al concetto di Black Hole, con modulo imaging realizzato in acciaio inossidabile cromato.

Come visibile nell’immagine qui sopra, sono stati presentati anche gli auricolari wireless di nuova generazione: OnePlus Buds Pro 2. Dotati di tecnologia spaziale personalizzabile, integrano un sensore a sei assi per rilevare in modo preciso la posizione della testa, ricalibrando l’audio di conseguenza. Non mancano poi i doppi driver MelodyBoost (11 e 6 mm) con diaframmi in polimero di cristallo, il supporto a Bluetooth 5.3 e il sistema Smart Adaptive Noise Cancellation per la cancellazione del rumore. L’autonomia arriva a 39 ore di riproduzione musicale.

Infine, la disponibilità. Lo smartphone OnePlus 11 5G e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 saranno commercializzati in Cina a partire dal 9 gennaio 2023. Il debutto sul mercato globale, invece, è atteso per il 7 febbraio, insieme ad altre novità del brand. Nessun dettaglio al momento per quanto riguarda i prezzi applicati in occidente: nel mercato locale si partirà da 3.999 yuan per la configurazione base, circa 550 euro al cambio.

