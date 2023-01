OnePlus Pad, il primo tablet: l'annuncio a Cloud11

Occhi puntati sull’evento Cloud11 in programma per il 7 febbraio, quando oltre al lancio globale di OnePlus 11 potremo assistere alla presentazione del primo tablet del brand: OnePlus Pad. La conferma è giunta attraverso i canali social ufficiali del marchio, con la condivisione di un’immagine (qui visibile) che permette di dare uno sguardo in anteprima a una parte del design.

Il primo tablet: OnePlus Pad sta arrivando

La prima cosa che balza all’occhio è la colorazione, tendente al verde. Si tratta, per essere precisi, della tinta Halo Green, che secondo il produttore fonde la vivacità della vita con la vastità dello spazio . Non sarà l’unica messa in vendita, ma al momento non sono trapelate anticipazioni a proposito delle altre. La scocca sarà in lega di alluminio, con un design bombato in modo da risultare comodo durante le sessioni di utilizzo più lunghe.

Si intravedono anche le cornici sottili intorno al display, la fotocamera posteriore, in posizione centrale vicino al bordo superiore, e quella frontale. Il sistema operativo sarà Android, arricchito da un’interfaccia personalizzata come già visto per i telefoni del marchio. Nessuna indicazione in merito alle specifiche tecniche integrate, così come su prezzo e modalità di commercializzazione, ma l’attesa per conoscere ogni dettaglio a proposito di OnePlus Pad non sarà particolarmente lunga.

Come anticipato in apertura, la data da cerchiare in rosso sul calendario per saperne di più sul primo tablet del brand è quella di martedì 7 febbraio, quando a Nuova Delhi andrà in scena l’evento Cloud11 che segnerà inoltre l’avvio della distribuzione globale per lo smartphone OnePlus 11.

Il 2023 potrebbe segnare il ritorno di una categoria di prodotto per la quale l’interesse è andato scemando negli ultimi anni. Ricordiamo che arriverà anche Google Pixel Tablet, annunciato dal gruppo di Mountain View nell’ottobre scorso e mosso dal processore Tensor G2, lo stesso dei Pixel 7.

