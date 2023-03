Google I/O 2023 il 10 maggio con Bard e Android 14

L’azienda di Mountain View ha comunicato che la conferenza Google I/O 2023 è stata programma per il 10 maggio. La data è stata svelata ieri sera, quando gli utenti hanno risolto il tradizionale puzzle game. Chi non riuscirà a trovare posto nello storico Shoreline Amphitheatre (i posti sono limitati) potrà seguire l’evento in live streaming su YouTube.

Google I/O 2023: Android 14, Bard e Pixel 7a

Il Google I/O 2020 è stato cancellato, come molti altri eventi in presenza, a causa della pandemia COVID-19. Il Google I/O 2021 è stato organizzato nel campus dell’azienda a Mountain View, ma hanno partecipato solo i dipendenti. Al Google I/O 2022 hanno invece partecipato gli sviluppatori e lo stesso accadrà per il Google I/O 2023, ma sempre in numero limitato. La registrazione è gratuita.

Il keynote di apertura sarà ovviamente quello del CEO Sundar Pichai. Ci saranno numerosi annunci (e oltre 100 sessioni tecniche) riservati agli sviluppatori che riguarderanno principalmente il software. Sicuramente si discuterà ampiamente di Android 14, del quale è stata rilasciata la prima Developer Preview a febbraio (la seconda è attesa nei prossimi gironi, mentre quella finale verrà rilasciata ad agosto).

Excited that this year's #GoogleIO will be on May 10, live from Shoreline Amphitheatre in Mountain View and online at https://t.co/sWxfPsVvJi pic.twitter.com/QtNXE6wjl5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) March 7, 2023

Uno dei protagonisti dell’evento sarà ovviamente Bard, il chatbot IA basato sul modello LaMDA sviluppato da Google e diretto concorrente di Bing Chat. Probabilmente verrà illustrata l’integrazione con app e servizi.

Per quanto riguarda i dispositivi hardware ci sono varie ipotesi. L’azienda californiana dovrebbe annunciare il Pixel 7a, modello economico della serie che comprende i Pixel 7 e Pixel 7 Pro. Altri prodotti potrebbero essere il Pixel Fold (smartphone pieghevole) e il Pixel Tablet.