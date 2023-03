Google Workspace: nuova UI per Drive e Documenti

Google ha annunciato che gli utenti inizieranno a vedere la nuova interfaccia di Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni, come anticipato a fine febbraio. Il rollout avverrà in maniera graduale e si completerà entro il 22 marzo. La nuova UI sarà disponibile per gli abbonati alla suite Workspace, i clienti G Suite e gli utenti con account Google personale.

Material Design 3 per vari servizi

Le modifiche all’interfaccia della versione web di Google Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni seguono quelle apportate a Gmail. L’azienda di Mountain View ha esteso il linguaggio Material Design 3 alle altre app della suite di produttività. Queste sono le principali novità per Documenti, Fogli e Presentazioni:

Interfaccia utente semplificata nella parte superiore che consente di accedere più velocemente alle azioni utilizzate di frequente

Miglioramenti dell’esperienza utente nei commenti, nello sfondo, nei righelli e nelle griglie

Alcune funzionalità sono state riposizionate per ridurre il disordine all’interno dell’interfaccia. Ad esempio, le ultime informazioni sullo stato del documento, come l’ultima modifica e la cronologia delle versioni, sono accessibili cliccando sull’icona dell’orologio nell’angolo in alto a destra

I miglioramenti principali in Drive sono questi:

Le azioni chiave (ad esempio, modifica, download e condivisione) sono accessibili facilmente spostando il puntatore del mouse sui file

Possibilità di selezionare più elementi alla volta ed eseguire operazioni batch per attività frequenti

Nuovi filtri di ricerca (inclusi tipo, proprietario e ultima modifica) per trovare i file più velocemente

L’effettiva disponibilità della nuova interfaccia dipende dal percorso di rilascio (rapido o programmato).

