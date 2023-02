Google Workspace: nuovo look e nuove funzionalità

L’azienda di Mountain View ha annunciato importanti novità per Google Workspace. Nelle prossime settimane verrà aggiornata l’interfaccia di quattro app per seguire il Material Design 3. Gli utenti troveranno inoltre nuove funzionalità che semplificano il flusso di lavoro attraverso smart canvas e smart chips (anche di terze parti).

Google Workspace: tante novità in arrivo

Google ha deciso di aggiornare l’interfaccia delle app Documenti, Fogli, Presentazioni e Drive, come già fatto per Gmail. Nelle prossime settimane verranno apportate modifiche alla barra degli strumenti per velocizzare la ricerca delle azioni più utilizzate e cambiati i colori per righelli e commenti. Sarà infine possibile nascondere la barra laterale per lasciare più spazio ai contenuti.

In Google Drive sarà più facile condividere, scaricare e cancellare più file in una volta. Le varie azioni verranno mostrate quando l’utente passa il puntatore del mouse sul file. Infine è previsto un filtro che permette di cercare i file per tipo, proprietario e data di ultima modifica.

Per velocizzare il flusso di lavoro verranno introdotti nuovi “custom building blocks”, ovvero componenti riutilizzabili per attività comuni. Google aggiungerà in Documenti nuovi template per gli inviti del calendario e nuovi smart chip di terze parti. Gli smart chip dell’azienda californiana consentiranno invece di inserire un’anteprima di Google Maps o i dati di Google Finance direttamente in Google Fogli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.