Google Workspace Individual: storage da 15 GB a 1 TB

Google Workspace Individual è il piano della suite di produttività cloud riservato ai singoli utenti. Fin dal lancio, avvenuto a metà giugno 2021 (in Italia è disponibile dallo scorso mese di agosto), lo spazio di archiviazione era di 15 GB. L’azienda di Mountain View ha ora comunicato che lo storage è aumentato fino a 1 TB.

Google Workspace Individual con 1 TB di storage

Google Workspace Individual è stato introdotto per consentire agli utenti privati di accedere ad alcune funzionalità avanzate, in precedenza riservate solo alle aziende e quindi a prezzi maggiori. Molto presto (Google non ha indicato una data precisa) lo spazio di archiviazione per ogni account verrà incrementato da 15 GB a 1 TB. Gli utenti potranno così conservare più documenti e altri contenuti digitali su Google Drive.

L’azienda di Mountain View ha annunciato anche una novità per la funzionalità multi-send di Gmail. Quest’ultima, disponibile da luglio, consente di inviare email multiple in contemporanea ai contatti inseriti nelle mailing list (utile ad esempio per le newsletter). Ora è possibile personalizzare il messaggio con i “mail merge tag“, tra cui @firstname e @lastname (nome e cognome, come salvati in Google Contatti).

Google Workspace Individual è disponibile in altri 12 paesi: Filippine, Vietnam, Indonesia, Malesia, Taiwan, Thailandia, Paesi Bassi, Portogallo, Belgio, Finlandia, Grecia e Argentina. L’elenco includeva già Stati Uniti, Canada, Messico, Brasile, Giappone, Australia, Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e Svizzera.

Gli utenti possono usare Google Workspace Individual gratuitamente per 14 giorni. Successivamente verrà addebitato un costo di 8,99 euro/mese (o 7,50 euro/mese con pagamento annuale).

