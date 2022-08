Google Workspace Individual arriva in Italia

Il piano di abbonamento Individual per la suite Google Workspace fa oggi ufficialmente il suo debutto in Europa. L’annuncio giunge a poco più di un anno di distanza dal lancio in altri mercati. A partire da queste ore è disponibile anche in Italia, in Francia, in Spagna, in Svizzera e nel Regno Unito.

Workspace: il piano Individual è disponibile

Si tratta della formula proposta ai singoli utenti. È pensata per consentir loro di essere produttivi e comunicare ovunque si trovino e indipendentemente dal device in uso. Include diverse funzionalità avanzate, vediamo quali sono le più importanti.

Videochiamate: chiamate di gruppo più lunghe, registrazione e altre funzionalità premium di Google Meet;

Calendar: creazione di pagine condivisibili integrate per consentire alle persone di fissare un appuntamento con te;

comunicazione: creazione di email d’effetto con grafica brandizzata per newsletter professionali, marketing e altro ancora;

assistenza: aiuto fornito in tempo reale.

Sul blog ufficiale del gruppo di Mountain View sono inoltre già state annunciate alcune delle prossime caratteristiche, introdotte a testimonianza di come lo sviluppo prosegua senza soluzione di continuità. Tra queste trovano posto l’aggiunta di una firma elettronica nei documenti.

Con questa espansione di Google Workspace Individual, i titolari di un’impresa individuale in Europa possono gestire, far crescere e proteggere il loro business, grazie alle applicazioni che già sono familiari. Ciò significa disporre di più tempo per assistere i clienti e meno a pianificare, inviare email e aggiornare i calendari. Nei prossimi mesi, continueremo a portare Workspace Individual in altri territori.

Il prezzo della formula Individual di Workspace è stato fissato da Google in 8,99 euro al mese. Chi desidera metterne alla prova le caratteristiche può usufruire dei 14 giorni di prova gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.