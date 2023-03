Google Pixel Watch può rilevare la cadute

Il Pixel Watch è il primo orologio digitale di Google, quindi mancano diverse funzionalità presenti nell’attuale leader del mercato, ovvero Apple Watch Series 8. Una di esse è ora disponibile con un aggiornamento software per Wear OS. Si tratta del rilevamento delle cadute che può effettuare una chiamata automatica ai servizi di emergenza. L’azienda di Mountain View ha inoltre modificato i requisiti per il sistema operativo.

Pixel Watch rileva le cadute

Il Google Pixel Watch integra un accelerometro e un giroscopio. Questi sensori, abbinati all’algoritmo di machine learning, consentono all’orologio di rilevare le cadute. La funzionalità può essere attivata direttamente sullo smartwatch con l’app Sicurezza personale oppure nell’app Watch Companion.

Se l’utente non muove il polso entro 30 secondi, il Pixel Watch vibra, suona un allarme e mostra un avviso sullo schermo con due opzioni. Una permette di confermare che è tutto OK, mentre con l’altra è possibile contattare i servizi di emergenza. Se l’utente non sceglie nessuna opzione, l’allarme continuerà a suonare per circa un minuto. Alla scadenza del tempo, l’orologio effettuerà una chiamata automatica ai servizi di emergenza, inviando anche la posizione geografica (se sono attivi i servizi di localizzazione).

Google sottolinea che l’algoritmo di machine learning è stato “addestrato” per ridurre al minimo i falsi positivi. L’avviso non dovrebbe quindi apparire quando l’utente è impegnato in attività ad “alta energia”, come sciare, saltare o nuotare. Eventualmente è possibile inviare i dati raccolti dai sensori per migliorare la funzionalità.

Per gli sviluppatori c’è invece una novità relativa al design delle app. A partire dal 31 agosto, app e tile dovranno avere uno sfondo nero. Probabilmente Google non vuole evidenziare troppo lo spessore della cornice.

