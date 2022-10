Google Pixel Watch: iFixit svela i segreti nascosti

Insieme ai Pixel 7, Google ha presentato il suo primo smartwatch con Wear OS 3, mettendo subito in chiaro l’intenzione di puntare sui propri dispositivi hardware e sfidare direttamente Apple. Gli esperti di iFixit hanno sottoposto il Pixel Watch al tradizionale “teardown” per verificare la riparabilità dell’orologio, senza ricorrere all’assistenza tecnica.

Pixel Watch: mediamente riparabile

Il Google Pixel Watch ha una cassa in acciaio inossidabile e uno schermo AMOLED da 1,2 pollici, protetto dal Gorilla Glass 5. iFixit ha evidenziato che il vetro non è molto resistente, come dimostrato da The Verge. Lo smartwatch può essere facilmente aperto per accedere ai componenti interni. Il layout è tuttavia piuttosto confusionario. Lo schermo e la batteria non sono facilmente accessibili.

Prima di rimuovere la batteria è necessario rimuovere altri piccoli componenti, oltre alle viti. Inoltre, il connettore del display è sotto la batteria. La cover posteriore in vetro è solo leggermente incollata al telaio, quindi si può rimuovere facilmente, consentendo di accedere alla scheda madre, sulla quale è saldato il sensore per la misurazione della frequenza cardiaca.

Purtroppo i pulsanti e la corona sono collegati allo stesso cavo della porta di test (saldata alla cassa), quindi non sono sostituibili. iFixit non ha assegnato al Pixel Watch un punteggio di riparabilità, sottolineando però alcuni aspetti positivi, come la facile rimozione della cover posteriore. I difetti potrebbero essere eliminati con le prossime generazioni.